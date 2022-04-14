【美國加息】一場贏面大的賭局　為何美10年期債息跌穿2.7厘？

▲ 美10年期債息跌穿2.7厘

美國經過一輪CPI、PPI數據後，在賭枱上押注債價下跌的大淡友，部份開始退兵平倉，刺激美國債券價格上升，債息急跌，2年期債息便由近日的2.6厘水平，一度跌穿2.3厘。

由於3月俄羅斯出兵烏克蘭、各國制裁措施、疫情等因素，刺激物價飛升，加上聯儲局官員鷹派言論，令美國債息屢創3年高位，10年期債息便由3月初以來，由1.83厘最多升至2.78厘，升幅達0.95厘，投資大戶亦紛紛看淡債券，什麼債券40年牛市結束的言論，仍不絕於耳，成為亂市下，短綫有利可圖的交易。

早前便有報道，高盛首季炒賣相關債券及衍生品，賺取3億美元。不過，高盛亦只是食過返尋味，2021年便曾因此賺了4.5億美元，只不過今次首季已勁賺。

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花旗策略師便指出，周二是自2019年以來，大宗交易活動最繁忙的一天。他們利潤豐厚，但仍然將短倉繼續延長押注，這些大宗交易，國債收益率每變動1個基點便牽動700萬美元的風險。

據芝商所數據，周二的10年期美債的大宗交易達2.72萬張，遠高於平時的數千張水平，至於2年期美債的大宗交易，周一及周二分別高達6.28萬張及4.67萬張。

彭博指出，期貨大宗交易以大型、私下協商交易而聞名，這迎合需要大規模配置及不影響到價格的基金經理的需求，而當市場流動性一般時，他們往往足以撼動市場。