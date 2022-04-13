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消委會指超市貨品平均價格按年下跌1.9% 惠康回應：公司及旗下品牌貨品 整體平均售價下降幅度更大

理財智慧 23:56 2022/04/13

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本港疫情反覆，經濟下挫，市民生計直接受影響。消委會剛公布了2021年度超市價格調查的結果，該調查採用超市的掃描數據，檢視本港3間大型連鎖超市（AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市）共230項貨品2021年的總平均售價，發現較2020年微跌1.9%，但部分貨品的下調幅度仍未能抵銷之前一年的升幅。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

對此惠康作出回應，指出過去兩年疫情期間，公司致力維持貨品價格和存貨供應穩定，從消委會的調查結果可見，公司堅持維持低價的承諾，有助減輕市民負擔。

    點擊圖片放大
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【價格調查】消委會：超市貨品總平均售價較1月升4.2% 包裝蛋糕、米和雞蛋升幅最高，詳見【下一頁


惠康指，消委會報告指出2021年一籃子230項貨品的總平均售價較2020年下跌1.9%。根據惠康的記錄，惠康及旗下品牌包括Market Place的同類貨品整體平均售價，下降幅度較消委會調查所得的為大。


作為全港大型連鎖超市之一，惠康自2020年10月起，特意推出「日日有低價」計劃，鎖定精選食品及日常用品價格，並保證貨品價格半年內維持不變。計劃內的產品更會以相同的低價在Market Place 出售，顧客毋須四處格價。同時，惠康及Market Place會繼續推出優惠計劃回饋顧客，包括yuu獎賞計劃，信用咭折扣等。

Lalamove為社福機構運送15萬件防疫物資 惠及逾76,000個單位 未來集中支援中小企疫後復甦，詳見【下一頁


於消委會調查期內，「日日有低價」計劃鎖定了超過數百款貨品的指定低價，為顧客提供穩定並具透明度的低價保證。惠康由今年4月1日起再度延續和擴展「日日有低價」計劃，進一步將貨品種類增至超過800款，涵蓋更多新鮮食品、奶製品、油米雜糧、罐頭乾貨、零食、清潔用品及日用品等，當中不乏深受顧客喜愛的暢銷品牌，為大家節省購買食品及日用品開支，同時提供更豐富選擇。

即使未來面對運輸和來貨成本上漲，惠康對顧客的承諾依舊不變，主動承擔成本價格的壓力，繼續在未來6個月鎖定有關貨品的價格，與大家共渡時艱，攜手走出疫境。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

【消委會調查】消委會實測網購快速抗源測試包　發貨嚴重延誤兼拒退款，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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