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​​​​​​​【FB母企】Meta 計劃向元宇宙創作者收取近半銷售額作佣金

股市 23:13 2022/04/13

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​​​​​​​【FB母企】Meta 計劃向元宇宙創作者收取近半銷售額作佣金

Facebook 母企Meta（美：FB）據報計劃就虛擬實境平台Horizo​​n Worlds 內所銷售的數字資產及體驗向創作者收取約47.5%的佣金分成。

Meta 現升0.4%，報215美元。

Meta周一發布博文宣布，將允許少數 Horizo​​n Worlds 創作者出售虛擬資產，最終可能包括 NFT，當時公司未有提到Meta 將向創作者收取多少銷售佣金。有外電引述Meta 發言人指，佣金分成包括收Meta Quest Store 商店銷售的 30%「硬件平台費用」分成，以及對Horizo​​n Worlds 銷售收取17.5%「平台費用」分成。

Meta 首席執行官朱克伯格 （Mark Zuckerberg） 一直批評蘋果公司（美：AAPL）收取 30% 的App Store佣金，但 Meta 最近在其平台向創作者收取近一半銷售額的舉措激怒許多人。

NFT 市場 OpenSea 從每筆交易中抽取 2.5%，而競爭對手 LooksRare 僅收取 2%。很多網民在Twitter表達對Meta 的不滿。

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