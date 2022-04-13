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【疫苗股】復星醫藥：新冠測試劑獲藥監局註冊批准　對集團業績料正面

股市 23:00 2022/04/13

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復星醫藥新冠測試劑獲藥監局註冊批淮，對集團業績料有正面影響。

復星醫藥 （02196） 公佈，其自主研發的新冠抗原檢測試劑盒獲國家藥監局註冊批准。集團預計，本次獲批上市將對集團業績產生正面影響，但對當期及未來經營業績的具體影響尚無法預計，因受疫情防控需求、原材料供應等因素影響。

復星醫藥表示，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM註冊，被列入歐盟衛生安全委員會HSC Common List（歐盟通用白名單）。本次獲批上市，將有利於該產品在中國境內但不包括港澳台的市場布局，並可服務於新冠疫情防控需要。

麗珠醫藥 （01513） 亦公佈，其控股附屬公司珠海麗珠試劑自主研發的新冠病毒抗原檢測試劑盒（乳膠法）獲國家藥品監督管理局批准注冊上市。

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A股 港股 病毒檢測 復星醫藥（02196） 歐盟 中國

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