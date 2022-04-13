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【GEM上市】Ken Sir旗下創天傳承：有意收購財經專欄作家「驍騰原」炒股課程公司　已訂諒解備忘錄

股市 22:54 2022/04/13

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【GEM上市】Ken Sir旗下創天傳承：有意收購財經專欄作家「驍騰原」炒股課程公司　已訂諒解備忘錄

中小型業主會創辦人Ken Sir（呂宇健）為首的炒股教練團旗下創天傳承 （08195） 發公告指，有意全面收購綽號「驍騰原」財經專欄作家袁曉桐旗下投資課程公司倍升控股，雙方已就潛在收購訂立諒解備忘錄，但就潛在收購事項而言並不具法律約束力。

創天傳承自去年10月19日起停牌，公司稱，將繼續暫停買賣，直至另行通知。

Ken Sir 近月成功狙擊華置，否決其私有化議案而備受關注，但Ken Sir 真正聲名大噪要數至2020年，當時身兼「匯豐小股東權益大聯盟」發起人的Ken Sir被爆曾開班教學員貸款買入匯控 （00005） ，坊間戲稱為「Loop Loop Loop 大法」，但終因匯控取消派息而令學員大幅虧損。

創天傳承：倍升控股過去5年逾2,000名學員參加課程

創天傳承稱，由袁曉桐創立的倍升控股在過往五年錄得逾2,000名學員參加課程。創天傳承指出，投資教育業務已成集團最大收益及溢利貢獻者，認為不時尋找投資機會發展其現有業務組合，及投入更多資源擴大投資教育的市場份額及客戶基礎對公司有利。

創天傳承又指，潛在收購事項乃提升公司收入來源之絕佳時機，符合公司及股東之整體利益；諒解備忘錄並不構成訂約方須承擔之與潛在收購事項有關之具法律約束力責任，惟有關獨家磋商期將直至7月13日。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

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港股 創業板 滙豐控股（00005） 創天傳承（08195）

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