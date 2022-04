【玄人‧峰語@iM網欄】新的局面 過去成敗不足論英雄

一般人都喜歡以貌取人,因為一個人的相是給人第一度觀感,如果相貌好自然會加分,反之亦然。以前,我多少也會以此角度去評價一個人的好壞,但習了命理後,視野及角度就多大不同了。人的相是會變的,而人心隔肚皮,多好的相背後也可藏著極邪惡的心地(至少這幾年我真的親眼見識過);而惡相的人,內心也可存有人性真善美的一面。因此,我看一個人好與壞,言、行、命、運先行,相,只會是附助工具。如果大家還不明白,不妨從娛樂圈所發生的人和事便可見一二,一些當紅當打的人,絕對不是俊男美女,又不一定歌聲悅耳,只是在一個時空上,天時、地利、人和三才配合,才成就一個潮流或風尚,與那人的相沒太大關係的,而嚴格來說,一個人要行運,再配合客觀形勢,才會成功。

正如我之前所言,香港目前正處於一個最艱難的轉節期,內有新冠疫情對經濟的打擊及社會運動後的分化,外有香港處於中國及西方對抗的中間磨心,要力挽狂瀾並非易事。香港今年將進入一個新的局面,新的首長及領導班子會上場,但姑勿論誰上場,都是不是一件易為的事。對於未來的掌舵人,各方也有不同評價: 有的以以前處事手段去打分,有以其相格去評估其處事能力,其實姑勿論以什麼方法去判斷,都只是以一個「以舊斷新」的角度去作預測,都是一個武斷的斷言。

事實上,香港已試過不同種類的人治港,有商人、政務官、專業人才,但結果都是不似預期。究其原因,很多時候我們會以一個人過去的成就、經驗,從而產生對他未來功績的期望。問題是,水能載舟,亦能覆舟,一個人過去的成功,雖然有其參考性,但有時反而成為他失敗的致命傷,因為很多時候,慣性的所謂成功,會變成一種理所當然,但這種理所當然,卻又不是放諸四海皆準,如將人力放錯位置但他還著力使然,結果可以尾大不掉,事實上,我在不同企業也看過一些現象,就是公司請了一個履歷表很靚的人擔大旗,結果都是畫虎不成反類犬。 所以如以一個人的過去去論其將來的成敗,是以偏概全。

我們經歷過一個「好好先生」的管治,他的出發點都是為大眾著想,卻光是想好的,卻沒有因應實際情況落藥;我們試過一個做官的人掌舵,相對上出現在不錯的短期盛勢,但卻因過份自信而跌入自己種下的孽障中;我們也試過一個「好打得」的,但殊不知在一個要求宏觀視野的崗位上,卻「過份打得」,反而導致今日出現不可逆轉的局面。

