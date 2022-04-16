【玄人‧峰語@iM網欄】新的局面 過去成敗不足論英雄

一般人都喜歡以貌取人，因為一個人的相是給人第一度觀感，如果相貌好自然會加分，反之亦然。以前，我多少也會以此角度去評價一個人的好壞，但習了命理後，視野及角度就多大不同了。人的相是會變的，而人心隔肚皮，多好的相背後也可藏著極邪惡的心地(至少這幾年我真的親眼見識過)；而惡相的人，內心也可存有人性真善美的一面。因此，我看一個人好與壞，言、行、命、運先行，相，只會是附助工具。如果大家還不明白，不妨從娛樂圈所發生的人和事便可見一二，一些當紅當打的人，絕對不是俊男美女，又不一定歌聲悅耳，只是在一個時空上，天時、地利、人和三才配合，才成就一個潮流或風尚，與那人的相沒太大關係的，而嚴格來說，一個人要行運，再配合客觀形勢，才會成功。

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正如我之前所言，香港目前正處於一個最艱難的轉節期，內有新冠疫情對經濟的打擊及社會運動後的分化，外有香港處於中國及西方對抗的中間磨心，要力挽狂瀾並非易事。香港今年將進入一個新的局面，新的首長及領導班子會上場，但姑勿論誰上場，都是不是一件易為的事。對於未來的掌舵人，各方也有不同評價: 有的以以前處事手段去打分，有以其相格去評估其處事能力，其實姑勿論以什麼方法去判斷，都只是以一個「以舊斷新」的角度去作預測，都是一個武斷的斷言。

事實上，香港已試過不同種類的人治港，有商人、政務官、專業人才，但結果都是不似預期。究其原因，很多時候我們會以一個人過去的成就、經驗，從而產生對他未來功績的期望。問題是，水能載舟，亦能覆舟，一個人過去的成功，雖然有其參考性，但有時反而成為他失敗的致命傷，因為很多時候，慣性的所謂成功，會變成一種理所當然，但這種理所當然，卻又不是放諸四海皆準，如將人力放錯位置但他還著力使然，結果可以尾大不掉，事實上，我在不同企業也看過一些現象，就是公司請了一個履歷表很靚的人擔大旗，結果都是畫虎不成反類犬。 所以如以一個人的過去去論其將來的成敗，是以偏概全。

我們經歷過一個「好好先生」的管治，他的出發點都是為大眾著想，卻光是想好的，卻沒有因應實際情況落藥；我們試過一個做官的人掌舵，相對上出現在不錯的短期盛勢，但卻因過份自信而跌入自己種下的孽障中；我們也試過一個「好打得」的，但殊不知在一個要求宏觀視野的崗位上，卻「過份打得」，反而導致今日出現不可逆轉的局面。

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作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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