  • 23°C
香港時間 : 2022415日 (五) 09:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【90後財務自由人@iM網欄】人生最大貴人：綫上營銷

名人薈萃 08:58 2022/04/15

分享：

分享：

若果這個世界沒有綫上營銷，相信筆者不可能在30歲前達致財務自由。2013年，筆者第一次斗膽創辦國際學校補習社生意的時候，由於留意到人們的專注力已經轉移到綫上，便着力研究怎樣透過互聯網獲取客戶。結果，成效比想像中仍要好，短短一年之間，學生人數已經與在我們同一行業，經營了超過20年的老字號國際學校補習社不相伯仲。後來，筆者將同一技能，開展其他行業生意，包括求職培訓、人力資源、投資分析，以及健康護理，同樣取得不錯的成績。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

預測網上營銷趨勢

有關綫上營銷的書籍，筆者閱讀超過100本，然而最有前瞻性，以及對筆者啟發最大的是《Permission Marketing》，其作者是美國營銷教父Seth Godin。這本書厲害之處是，出版於1997年，當時互聯網仍未完全普及，傳統媒體仍然是營銷界的主流，但是作者已經預料得到，互聯網營銷將會是未來大方向，而且準確預測了多個趨勢。首先，隨着互聯網導致資訊氾濫，人們對傳統的廣告將會愈來愈不受落，因此我們不能直接推銷產品或者服務，而是需要透過有趣的內容，吸引潛在客戶，獲取他們的信任。這就是「permission marketing」， 意思是因為你先提供了有價值的資訊，潛在客戶會讓你向他們銷售。

價值行先對準受眾

另外，作者亦準確預言了，互聯網營銷將會令創業及營銷成本大幅減少，原因是互聯網是個無限制的網絡，可以有無限內容滿足無限個小眾市場。生意人可以對準任何小眾客戶進行營銷，這是傳統媒體絕不能做到的。因此，營銷者必須要運用互聯網能夠對準受眾的能力。另一方面，作者亦準確預言了互聯網營銷最大的特性，是企業能夠直接與潛在客戶作出點對點聯繫，這是傳統媒介從來沒有辦法做到的。總括而言，互聯網營銷的精要就在：價值行先，對準受眾，點對點聯繫。相信這3個重點，在可見將來也不會改變。大原則雖然不變，但是媒介會不斷轉變。

短視頻成營銷利器

未來大趨勢，相信會在1分鐘以內的短視頻。過去2年，筆者集中火力在YouTube發放內容，但是最近認識了在Instagram有超過9萬個追隨者（followers）的營養師Joyce（Instagram：fitfitfood）交流了很多綫上營銷的新趨勢，獲得很多啟發，決定未來將一半火力放在Instagram的短視頻功能Reels。

短視頻平台TikTok在多個國家大熱，隨着人們的專注力愈來愈低，短視頻便愈吃香。Instagram Reels也是看到這個趨勢而推出。由於Instagram也留意到短視頻是未來趨勢，因此會特別用心栽培Reels功能，鼓勵創作者推出短視頻。因此，內容供應商推出短視頻相信會事半功倍。

 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多90後財務自由人@ Ryan的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

最新專欄文章 更多

美團最新前景分析
2022/04/09
美團最新前景分析
【90後財務自由人@iM網欄】業務有冇增長潛力？ 美團最新前景分析
2022/04/07
【90後財務自由人@iM網欄】業務有冇增長潛力？ 美團最新前景分析
30歲前財務自由的秘訣
2022/04/02
30歲前財務自由的秘訣
【90後財務自由人@iM網欄】有新書！30歲前財務自由的秘訣
2022/03/30
【90後財務自由人@iM網欄】有新書！30歲前財務自由的秘訣
3個控制投資風險的方法
2022/03/26
3個控制投資風險的方法
媒體 廣告 抖音 財務自由 廣告 護理

下一篇文章

【有故事的人@iM網欄】「立Flag」 BFF 系列 x 都市「義」靈

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位184呎起
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位184呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款