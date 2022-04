【90後財務自由人@iM網欄】人生最大貴人：綫上營銷

若果這個世界沒有綫上營銷,相信筆者不可能在30歲前達致財務自由。2013年,筆者第一次斗膽創辦國際學校補習社生意的時候,由於留意到人們的專注力已經轉移到綫上,便着力研究怎樣透過互聯網獲取客戶。結果,成效比想像中仍要好,短短一年之間,學生人數已經與在我們同一行業,經營了超過20年的老字號國際學校補習社不相伯仲。後來,筆者將同一技能,開展其他行業生意,包括求職培訓、人力資源、投資分析,以及健康護理,同樣取得不錯的成績。

預測網上營銷趨勢

有關綫上營銷的書籍,筆者閱讀超過100本,然而最有前瞻性,以及對筆者啟發最大的是《Permission Marketing》,其作者是美國營銷教父Seth Godin。這本書厲害之處是,出版於1997年,當時互聯網仍未完全普及,傳統媒體仍然是營銷界的主流,但是作者已經預料得到,互聯網營銷將會是未來大方向,而且準確預測了多個趨勢。首先,隨着互聯網導致資訊氾濫,人們對傳統的廣告將會愈來愈不受落,因此我們不能直接推銷產品或者服務,而是需要透過有趣的內容,吸引潛在客戶,獲取他們的信任。這就是「permission marketing」, 意思是因為你先提供了有價值的資訊,潛在客戶會讓你向他們銷售。

價值行先對準受眾

另外,作者亦準確預言了,互聯網營銷將會令創業及營銷成本大幅減少,原因是互聯網是個無限制的網絡,可以有無限內容滿足無限個小眾市場。生意人可以對準任何小眾客戶進行營銷,這是傳統媒體絕不能做到的。因此,營銷者必須要運用互聯網能夠對準受眾的能力。另一方面,作者亦準確預言了互聯網營銷最大的特性,是企業能夠直接與潛在客戶作出點對點聯繫,這是傳統媒介從來沒有辦法做到的。總括而言,互聯網營銷的精要就在:價值行先,對準受眾,點對點聯繫。相信這3個重點,在可見將來也不會改變。大原則雖然不變,但是媒介會不斷轉變。

短視頻成營銷利器

未來大趨勢,相信會在1分鐘以內的短視頻。過去2年,筆者集中火力在YouTube發放內容,但是最近認識了在Instagram有超過9萬個追隨者(followers)的營養師Joyce(Instagram:fitfitfood)交流了很多綫上營銷的新趨勢,獲得很多啟發,決定未來將一半火力放在Instagram的短視頻功能Reels。

短視頻平台TikTok在多個國家大熱,隨着人們的專注力愈來愈低,短視頻便愈吃香。Instagram Reels也是看到這個趨勢而推出。由於Instagram也留意到短視頻是未來趨勢,因此會特別用心栽培Reels功能,鼓勵創作者推出短視頻。因此,內容供應商推出短視頻相信會事半功倍。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

