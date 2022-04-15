【90後財務自由人@iM網欄】人生最大貴人：綫上營銷

若果這個世界沒有綫上營銷，相信筆者不可能在30歲前達致財務自由。2013年，筆者第一次斗膽創辦國際學校補習社生意的時候，由於留意到人們的專注力已經轉移到綫上，便着力研究怎樣透過互聯網獲取客戶。結果，成效比想像中仍要好，短短一年之間，學生人數已經與在我們同一行業，經營了超過20年的老字號國際學校補習社不相伯仲。後來，筆者將同一技能，開展其他行業生意，包括求職培訓、人力資源、投資分析，以及健康護理，同樣取得不錯的成績。

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預測網上營銷趨勢

有關綫上營銷的書籍，筆者閱讀超過100本，然而最有前瞻性，以及對筆者啟發最大的是《Permission Marketing》，其作者是美國營銷教父Seth Godin。這本書厲害之處是，出版於1997年，當時互聯網仍未完全普及，傳統媒體仍然是營銷界的主流，但是作者已經預料得到，互聯網營銷將會是未來大方向，而且準確預測了多個趨勢。首先，隨着互聯網導致資訊氾濫，人們對傳統的廣告將會愈來愈不受落，因此我們不能直接推銷產品或者服務，而是需要透過有趣的內容，吸引潛在客戶，獲取他們的信任。這就是「permission marketing」， 意思是因為你先提供了有價值的資訊，潛在客戶會讓你向他們銷售。

價值行先對準受眾

另外，作者亦準確預言了，互聯網營銷將會令創業及營銷成本大幅減少，原因是互聯網是個無限制的網絡，可以有無限內容滿足無限個小眾市場。生意人可以對準任何小眾客戶進行營銷，這是傳統媒體絕不能做到的。因此，營銷者必須要運用互聯網能夠對準受眾的能力。另一方面，作者亦準確預言了互聯網營銷最大的特性，是企業能夠直接與潛在客戶作出點對點聯繫，這是傳統媒介從來沒有辦法做到的。總括而言，互聯網營銷的精要就在：價值行先，對準受眾，點對點聯繫。相信這3個重點，在可見將來也不會改變。大原則雖然不變，但是媒介會不斷轉變。

短視頻成營銷利器

未來大趨勢，相信會在1分鐘以內的短視頻。過去2年，筆者集中火力在YouTube發放內容，但是最近認識了在Instagram有超過9萬個追隨者（followers）的營養師Joyce（Instagram：fitfitfood）交流了很多綫上營銷的新趨勢，獲得很多啟發，決定未來將一半火力放在Instagram的短視頻功能Reels。

短視頻平台TikTok在多個國家大熱，隨着人們的專注力愈來愈低，短視頻便愈吃香。Instagram Reels也是看到這個趨勢而推出。由於Instagram也留意到短視頻是未來趨勢，因此會特別用心栽培Reels功能，鼓勵創作者推出短視頻。因此，內容供應商推出短視頻相信會事半功倍。

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作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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