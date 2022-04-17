【搜游食誌@iM網欄】「民生有著落，民心無失落」 渴望一個「有選擇」的人生

國際品牌持有人每年投放大量資源維持市場的高度「聲量」、「人氣」、「認授」，都升上神枱，何必尚要化這些冤枉錢呢？原因簡單得很，有經濟能力的消費者有絕對的自由選擇權！如果不是不停告訴你：「個雪櫃一定要有可樂」，你真的會對可口可樂不離不棄嗎？大家努力經營自己的人生，提升自己，無非是為了一個「有選擇」的人生。

▲ 【特首選舉】唯一候選人李家超獲 786 選委提名，正式報名參選。

當下的香港實在令筆者倍感悲傷，特首的跑馬仔遊戲，雖未有正式當選的結果，「唯一」候選人的賽制下，大家尚要等賽果嗎？所謂1500名選委，從何而來亦不言而喻，他們仍理直氣壯稱代表全港700多萬市民的意願，積極參與支持這場只限一人入閘的特首選舉，無競爭的選戰叫人多無奈？爛橙、爛桔的大龍鳳也懶得給你揀。

▲ 社交距離措施的限制，不少食肆轉型為兩餸飯店。

「民生有著落，民心無失落」就是大部份華人的順民心態，看看尚有1週就放寬的首階段晚上堂食限制，能否讓壓抑的香港人可舒一口悶氣。好多食肆幾乎停業2個月，納空租的損失比開店營業划算；友人們都問道：「你還有什麼好寫？」食物是一種民生生活寫照，生活的寫真，大家不是看到熱鬧得很的「兩餸飯」店嗎？這幾年間，新增的兩餸店，不少是餐飲轉型的店鋪，叫人百分百體驗到香港人那份拼搏，靈活的生意頭腦！

▲ 琳琅滿目的選擇，光是看就已經「大飽眼福」。

大家看好兩餸飯會成逆市奇葩，主因是經濟一直走下坡，加上疫情推波助瀾，這種「平、快、正」的餐飲模式，最貼合香港的生活節奏。中央廚房供應餸包，省人物、省地方，易控制成本，專注外賣流量，將致命的租金和人力成本大幅裁減，訂價廉宜仍是有一定的利潤空間。食物質素亦可透過中央廚房管理，穩定味道，自然有穩定的社區街坊食客。

▲ 權發小廚能日賣過千盒兩餸飯，店主分享「用心」做好每道菜。

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坊間位於彌敦道近油麻地的「權發」算是最耀目的成功表表者，由開業至今，天天大排長長人龍，又不是什麼「米芝蓮」星級效應，亦不是什麼明星代言，何解？還是一句「Back to Basic」，自己把口、自己個胃同肚是不會為你說謊，不到$40元不單是買到一盒兩餸飯，還能讓人食到「溫飽」這份滿足感。

▲ 兩餸飯店的菜式都是普羅大眾喜歡的家常菜，消費者都非常受落。

買一盒兩餸飯好似shopping咁過癮，有30款菜式給你選擇，光是看著每盆熱騰騰，輕煙縷縷的熱菜，饑餓感也有點安慰；每款菜式的材料色彩繽紛悅目，看也看得您心花怒放。加上一般都是2~4人家庭，或獨居人仕，何來每天有空花盡心思想煮什麼？食什麼？當下就有這麼多的選擇，豈不快哉！

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