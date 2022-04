【有故事的人@iM網欄】「立Flag」 BFF 系列  x 都市「義」靈  

「立Flag」

*立flag,網絡潮語, 意思是振振有詞立下目標,但說出的話卻出現完全相反的情況。



BFF閨蜜,是不分男女,友情至上的好朋友。但對你的BFF,無私的幫忙能做到什麽程度?

▲ ‘One Day, You Will Reach The Sea’ 劇照

丁瑜和范雯都是港漂,都是單身,從加拿大到香港,目標一致:為體驗人生和爭取在亞洲的工作經驗。兩個很快便從朋友變成好朋友BFF,生活上也互相幫忙。

二月香港疫情急劇惡化,在婚禮活動策劃公司工作的丁瑜,立flag說2022上半年一定不用出差,結果一個客戶堅持要在外國結婚,她與同事馬上訂機票出差去。

但在回港完畢檢疫,離開隔離酒店回家後第二天,確診了!

每天確診數字不斷攀升,但范雯作爲閨蜜BFF,也努力負上BF的責任,為丁瑜奔走,搶購物資,放到丁瑜的家門,還每日聼丁瑜發牢騷。

一周過後,丁瑜痊愈了,范雯也沒有被感染。

整個城市的染病率依然居高不下,但兩個女生還是高高興興的點了外賣,喝了個醉,范雯拍著心口說:作爲真姐妹,姐我什麽都會幫你!

風雨日子是對友情的大考驗,只是范雯沒想到是這麽的一個大關卡。

▲ 《閨蜜 Girls》劇照

不到幾天,丁瑜又病倒了。

咳嗽得厲害,但快速抗原檢測RAT結果一直都是陰性,而且她除了咳嗽,就只是咳嗽,厲害的程度令她日間吃不下,水也差點喝不下,而晚上完全不能躺下來睡覺好的,只能坐起來睡覺。

不停的咳嗽,嚴重缺覺,不到一周,丁瑜的身體和精神狀態令人擔憂。

范雯向四方朋友打聽止咳的方法之時,朋友也給她介紹了凡仙,就是朋友圈中說的都市「義」靈,看看能不能幫忙丁瑜。

范雯沒所謂的把丁瑜和她家裏的的近照送過去,凡仙看過後,問了句:「她(丁瑜)最近是不是去東南亞的地方?我「看」到一座像是泰國廟宇,還有『它』。」

朋友把這番話只轉給范雯,讓這位真姐妹處理。

范雯嚇壞了!

丁瑜早前出差辦婚禮活動的地點,就是在柬埔寨,一家超豪華的度假村酒店,丁瑜之後還參觀了吳哥窟, 還大讚精細浮雕令人嘆爲觀止。

當晚黃昏,范雯糾結了。

知道丁瑜家裏多了個「它」,如常上丁瑜家幫忙打點晚餐,還是找個藉口別去了?前幾天還拍著心口說姐什麽都會幫忙,她立flag了?

范雯硬著頭皮聯繫了凡仙,拜托他趕快趕快幫忙解決。

凡仙果然厲害,不到一個小時就回話:搞定了,大可放心!

趁著太陽還未下,范雯早早就帶晚飯給丁瑜。説也奇怪,范雯的咳嗽居然好多了,胃口也好了。

范雯什麽也沒說,平日在丁瑜家都沒覺什麽,當晚就覺得心慌慌的,把所有燈亮了還覺得房子灰暗陰沉,恍如上演一齣港版泰國恐怖片《鬼影》。

范雯後來每次上丁瑜家前,都請凡仙看一遍,當然凡仙每一次都是同一句:沒事啦,放心吧!

范雯待丁瑜完全康復,才把這事如實相告。趁著租期已滿,丁瑜二話不說的火速搬了,換個新環境,換個心情。

作者 _ 寡言(梁偉英)簡介:

簡介 :上班,是為謀生,寫作,卻是為延活。活得不好,生計也只能馬虎的謀過去。相對上班,更愛寫作,會請個假窩在 coffee shop ,聽 K-pop ,寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法,靈感,所以寡言。

