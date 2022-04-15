【有故事的人@iM網欄】「立Flag」 BFF 系列  x 都市「義」靈  

「立Flag」

*立flag，網絡潮語, 意思是振振有詞立下目標，但說出的話卻出現完全相反的情況。



BFF閨蜜，是不分男女，友情至上的好朋友。但對你的BFF，無私的幫忙能做到什麽程度？

▲ ‘One Day, You Will Reach The Sea’ 劇照

丁瑜和范雯都是港漂，都是單身，從加拿大到香港，目標一致：為體驗人生和爭取在亞洲的工作經驗。兩個很快便從朋友變成好朋友BFF，生活上也互相幫忙。

二月香港疫情急劇惡化，在婚禮活動策劃公司工作的丁瑜，立flag說2022上半年一定不用出差，結果一個客戶堅持要在外國結婚，她與同事馬上訂機票出差去。

但在回港完畢檢疫，離開隔離酒店回家後第二天，確診了！

每天確診數字不斷攀升，但范雯作爲閨蜜BFF，也努力負上BF的責任，為丁瑜奔走，搶購物資，放到丁瑜的家門，還每日聼丁瑜發牢騷。

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一周過後，丁瑜痊愈了，范雯也沒有被感染。

整個城市的染病率依然居高不下，但兩個女生還是高高興興的點了外賣，喝了個醉，范雯拍著心口說：作爲真姐妹，姐我什麽都會幫你！

風雨日子是對友情的大考驗，只是范雯沒想到是這麽的一個大關卡。

▲ 《閨蜜 Girls》劇照

不到幾天，丁瑜又病倒了。

咳嗽得厲害，但快速抗原檢測RAT結果一直都是陰性，而且她除了咳嗽，就只是咳嗽，厲害的程度令她日間吃不下，水也差點喝不下，而晚上完全不能躺下來睡覺好的，只能坐起來睡覺。

不停的咳嗽，嚴重缺覺，不到一周，丁瑜的身體和精神狀態令人擔憂。

范雯向四方朋友打聽止咳的方法之時，朋友也給她介紹了凡仙，就是朋友圈中說的都市「義」靈，看看能不能幫忙丁瑜。

范雯沒所謂的把丁瑜和她家裏的的近照送過去，凡仙看過後，問了句：「她（丁瑜）最近是不是去東南亞的地方？我「看」到一座像是泰國廟宇，還有『它』。」

朋友把這番話只轉給范雯，讓這位真姐妹處理。

范雯嚇壞了!

丁瑜早前出差辦婚禮活動的地點，就是在柬埔寨，一家超豪華的度假村酒店，丁瑜之後還參觀了吳哥窟， 還大讚精細浮雕令人嘆爲觀止。

當晚黃昏，范雯糾結了。

知道丁瑜家裏多了個「它」，如常上丁瑜家幫忙打點晚餐，還是找個藉口別去了？前幾天還拍著心口說姐什麽都會幫忙，她立flag了？

范雯硬著頭皮聯繫了凡仙，拜托他趕快趕快幫忙解決。

凡仙果然厲害，不到一個小時就回話：搞定了，大可放心！

趁著太陽還未下，范雯早早就帶晚飯給丁瑜。説也奇怪，范雯的咳嗽居然好多了，胃口也好了。

范雯什麽也沒說，平日在丁瑜家都沒覺什麽，當晚就覺得心慌慌的，把所有燈亮了還覺得房子灰暗陰沉，恍如上演一齣港版泰國恐怖片《鬼影》。

范雯後來每次上丁瑜家前，都請凡仙看一遍，當然凡仙每一次都是同一句：沒事啦，放心吧！

范雯待丁瑜完全康復，才把這事如實相告。趁著租期已滿，丁瑜二話不說的火速搬了，換個新環境，換個心情。

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作者 _ 寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在 coffee shop ，聽 K-pop ，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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