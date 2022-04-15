  • 23°C
香港時間 : 2022415日 (五) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有故事的人@iM網欄】「立Flag」 BFF 系列  x 都市「義」靈  

名人薈萃 08:20 2022/04/15

分享：

分享：

「立Flag」

*立flag，網絡潮語, 意思是振振有詞立下目標，但說出的話卻出現完全相反的情況。


BFF閨蜜，是不分男女，友情至上的好朋友。但對你的BFF，無私的幫忙能做到什麽程度？

‘One Day, You Will Reach The Sea’ 劇照

丁瑜和范雯都是港漂，都是單身，從加拿大到香港，目標一致：為體驗人生和爭取在亞洲的工作經驗。兩個很快便從朋友變成好朋友BFF，生活上也互相幫忙。
二月香港疫情急劇惡化，在婚禮活動策劃公司工作的丁瑜，立flag說2022上半年一定不用出差，結果一個客戶堅持要在外國結婚，她與同事馬上訂機票出差去。
但在回港完畢檢疫，離開隔離酒店回家後第二天，確診了！
每天確診數字不斷攀升，但范雯作爲閨蜜BFF，也努力負上BF的責任，為丁瑜奔走，搶購物資，放到丁瑜的家門，還每日聼丁瑜發牢騷。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

一周過後，丁瑜痊愈了，范雯也沒有被感染。
整個城市的染病率依然居高不下，但兩個女生還是高高興興的點了外賣，喝了個醉，范雯拍著心口說：作爲真姐妹，姐我什麽都會幫你！
風雨日子是對友情的大考驗，只是范雯沒想到是這麽的一個大關卡。

《閨蜜 Girls》劇照

不到幾天，丁瑜又病倒了。
咳嗽得厲害，但快速抗原檢測RAT結果一直都是陰性，而且她除了咳嗽，就只是咳嗽，厲害的程度令她日間吃不下，水也差點喝不下，而晚上完全不能躺下來睡覺好的，只能坐起來睡覺。
不停的咳嗽，嚴重缺覺，不到一周，丁瑜的身體和精神狀態令人擔憂。
范雯向四方朋友打聽止咳的方法之時，朋友也給她介紹了凡仙，就是朋友圈中說的都市「義」靈，看看能不能幫忙丁瑜。
范雯沒所謂的把丁瑜和她家裏的的近照送過去，凡仙看過後，問了句：「她（丁瑜）最近是不是去東南亞的地方？我「看」到一座像是泰國廟宇，還有『它』。」

朋友把這番話只轉給范雯，讓這位真姐妹處理。
范雯嚇壞了! 
丁瑜早前出差辦婚禮活動的地點，就是在柬埔寨，一家超豪華的度假村酒店，丁瑜之後還參觀了吳哥窟， 還大讚精細浮雕令人嘆爲觀止。

當晚黃昏，范雯糾結了。
知道丁瑜家裏多了個「它」，如常上丁瑜家幫忙打點晚餐，還是找個藉口別去了？前幾天還拍著心口說姐什麽都會幫忙，她立flag了？
范雯硬著頭皮聯繫了凡仙，拜托他趕快趕快幫忙解決。
凡仙果然厲害，不到一個小時就回話：搞定了，大可放心！
趁著太陽還未下，范雯早早就帶晚飯給丁瑜。説也奇怪，范雯的咳嗽居然好多了，胃口也好了。
范雯什麽也沒說，平日在丁瑜家都沒覺什麽，當晚就覺得心慌慌的，把所有燈亮了還覺得房子灰暗陰沉，恍如上演一齣港版泰國恐怖片《鬼影》。

范雯後來每次上丁瑜家前，都請凡仙看一遍，當然凡仙每一次都是同一句：沒事啦，放心吧！
范雯待丁瑜完全康復，才把這事如實相告。趁著租期已滿，丁瑜二話不說的火速搬了，換個新環境，換個心情。

 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

作者_寡言（梁偉英）簡介：
簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

更多有故事的人@寡言（梁偉英）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

最新專欄文章 更多

【有故事的人@iM網欄】結一段塵緣 一棵開花的樹
2022/03/03
【有故事的人@iM網欄】結一段塵緣 一棵開花的樹
【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 狗狗要移民
2021/10/28
【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 狗狗要移民
【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈凡仙 狗狗你要爭氣
2021/09/30
【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈凡仙 狗狗你要爭氣
【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 間歇性無理取鬧
2021/07/29
【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 間歇性無理取鬧
【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 做個有錢人
2021/06/11
【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 做個有錢人
疫情 機票 結婚 酒店 亞洲

上一篇文章

【90後財務自由人@iM網欄】人生最大貴人：綫上營銷

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位184呎起
利奧坊‧壹隅樓書面世　全盤614伙主攻一房戶　最細開放式單位184呎起
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款