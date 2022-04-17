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【宏觀術數@iM網欄】一圖看清預言詩讖 時序為經 事件作緯

名人薈萃 08:28 2022/04/17

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上文談到《推背圖》較近代的預言，略述書中圖讖須留意之處，當為後世刪改內容和封建皇帝變更次序，衍生出不同版本難以作準。若要認真解讀可從兩方面著手：第一：以古為鑑。從圖象和文字內容是否符合事實，如唐朝不會出現清朝服飾等；也可從歷史事實判定現時身處於歷史中哪個圖讖，未來發展又是哪一卦象等。此點也於上期介紹，讀者們對歷史和世局 的深入了解，當比術數更為重要。第二：比對各讖詩預言異同，找出玄機所在。事實上，各預言對近期未來有相當近似說法，可能均經過後世玄術之士增刪，熟悉術數較容易著手，今期以事件為緯作介紹。

上期：【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點

要比對各《推背圖》版本及其他預言讖詩，訊息量頗大，化繁為簡，可以歸納出多首詩讖彼此間來有著驚人類似，不論是否堅持預言必由「神人（異人）」啟示，皆可從中找出重點玄機所在。既然上期談時間，今期便談事件，至於明後年是否黑兔、青龍年（癸卯甲辰）抑或60年後，也只待兩三年便有分曉。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

相關重大事件可簡略為以下數個，筆者列表方便讀者們集思廣益，如前文所言，《推背圖》每象的時間距離可以為3-40年不等，但也不必執實卦象的發生先後次序，冥冥中總有猜不準的玄妙莫測。

  • 鼎足而立
  • 中國出現聖人而治盛世
  • 炎（火）運宏開，預示世界級戰亂。
  • 民間出傑出領導（可能和中國聖人同象或不同時代）

以《推背圖》第44象「中國而今有聖人」之象，不同預言都未來有興盛治世，惟相對43象「始艱難，終克定」是先經歷波折才有的，治亂興衰循環沒有輕易得來。

炎運每主戰火 晨雞為變化樞紐

第45象蒙卦「炎運宏開世界同，金烏隱匿白洋中，從此下敢稱雄長，兵氣全銷運已終。」炎火運於預言每主戰火，就如第38象「火運開時禍蔓延」喻第一次世界大戰。如果此卦在44象以前，相信會解讀為上世紀日本發動的太平洋戰爭，因為金烏可解為太陽。不過書中第39象已有暗示過中日戰事，於乙酉雞年結束，似乎無須重覆。至於「木水火金」一句，可以暗示五行中的土（獨缺這個五行），即核子，亦可以象東、南、西、北四個方位，亦即《馬前課》離卦所言「四門乍開」，喻四方八面突然而來。

那麼「炎運」就可能指另外的戰亂，幸而才子金聖歎預計兵戎當在海上見，往後也「更臻盛世」。年份則仍可能和雞年有關，其他預言詩也有「晨雞一聲」等說法，暗示雞年可能是變化年份。

另外，關於聖賢各預言更不約而同點出「來自田間第一人」、「那時走出草田來」，甚至近代香港1930年代著名粉嶺扶乩「田間再出華盛頓」等均有提及。此點很值得研究。《推背圖》成書於唐約公元七世紀，而大部分預言據說成書時，可能美國開國元勳華盛頓還未出生，重點可能更重視其出自田間（或草田）來形容，即是基層民眾，為整個世代帶來重大改變，從來將相本無種也。

中國預言詩文事件比較表：

  推背圖 萬年歌（呂望） 馬前課 （諸葛亮） 燒餅歌 （劉伯溫） 黃蘗禪師詩
現在

43

黑兔走入青龍穴，

欲盡不盡不可說。

惟有外邊根樹生，

三十年中子孫結。

  

第十課蹇卦：

豕後牛前，千人一口，五二倒置，朋來無咎

   中興事業付麟兒，豕後牛前耀德儀。繼統偏安三十六，坐看境外血如泥。
中國出聖君

44

中國而今有聖人，

雖非豪傑也周成。

四夷重譯稱天子，

否極泰來九國春。

        

炎運、火運

暗示戰亂

45

炎運宏開世界同，

金烏隱匿白洋中。

從此下敢稱雄長，

兵氣全銷運已終。

  

第十一課離卦：

四門乍開，突如其來。晨雞一聲，其道大衰。

 火風鼎兩火初興定太平火山旅銀河星君來下界金殿樓台盡丙丁  
軍人變革

46

有一軍人身帶弓，

只言我是白頭翁。

東邊門裡伏金劍，

勇士後門入帝宮。

     一個鬍子大將軍按劍 … 除暴去忠人多愛  
田間出華盛頓（傑出領導）

47

無王無帝定乾坤，

來自田間第一人。

好把舊書多讀到，

義言一出見英明。

 那時走出草田來，手執金龍步玉階，清平海內中華定，南北江山一統排。

第十二課：

極患救難，是唯聖人，陽復而治，晦極生明。

 左中興帝右中興五百年間出聖君…南方出將臣聖人化亂  

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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