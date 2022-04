【宏觀術數@iM網欄】一圖看清預言詩讖 時序為經 事件作緯

上文談到《推背圖》較近代的預言,略述書中圖讖須留意之處,當為後世刪改內容和封建皇帝變更次序,衍生出不同版本難以作準。若要認真解讀可從兩方面著手:第一:以古為鑑。從圖象和文字內容是否符合事實,如唐朝不會出現清朝服飾等;也可從歷史事實判定現時身處於歷史中哪個圖讖,未來發展又是哪一卦象等。此點也於上期介紹,讀者們對歷史和世局 的深入了解,當比術數更為重要。第二:比對各讖詩預言異同,找出玄機所在。事實上,各預言對近期未來有相當近似說法,可能均經過後世玄術之士增刪,熟悉術數較容易著手,今期以事件為緯作介紹。

上期:【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點

要比對各《推背圖》版本及其他預言讖詩,訊息量頗大,化繁為簡,可以歸納出多首詩讖彼此間來有著驚人類似,不論是否堅持預言必由「神人(異人)」啟示,皆可從中找出重點玄機所在。既然上期談時間,今期便談事件,至於明後年是否黑兔、青龍年(癸卯甲辰)抑或60年後,也只待兩三年便有分曉。

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇?

相關重大事件可簡略為以下數個,筆者列表方便讀者們集思廣益,如前文所言,《推背圖》每象的時間距離可以為3-40年不等,但也不必執實卦象的發生先後次序,冥冥中總有猜不準的玄妙莫測。

鼎足而立

中國出現聖人而治盛世

炎(火)運宏開,預示世界級戰亂。

民間出傑出領導(可能和中國聖人同象或不同時代)

以《推背圖》第44象「中國而今有聖人」之象,不同預言都未來有興盛治世,惟相對43象「始艱難,終克定」是先經歷波折才有的,治亂興衰循環沒有輕易得來。

炎運每主戰火 晨雞為變化樞紐

第45象蒙卦「炎運宏開世界同,金烏隱匿白洋中,從此下敢稱雄長,兵氣全銷運已終。」炎火運於預言每主戰火,就如第38象「火運開時禍蔓延」喻第一次世界大戰。如果此卦在44象以前,相信會解讀為上世紀日本發動的太平洋戰爭,因為金烏可解為太陽。不過書中第39象已有暗示過中日戰事,於乙酉雞年結束,似乎無須重覆。至於「木水火金」一句,可以暗示五行中的土(獨缺這個五行),即核子,亦可以象東、南、西、北四個方位,亦即《馬前課》離卦所言「四門乍開」,喻四方八面突然而來。

那麼「炎運」就可能指另外的戰亂,幸而才子金聖歎預計兵戎當在海上見,往後也「更臻盛世」。年份則仍可能和雞年有關,其他預言詩也有「晨雞一聲」等說法,暗示雞年可能是變化年份。

另外,關於聖賢各預言更不約而同點出「來自田間第一人」、「那時走出草田來」,甚至近代香港1930年代著名粉嶺扶乩「田間再出華盛頓」等均有提及。此點很值得研究。《推背圖》成書於唐約公元七世紀,而大部分預言據說成書時,可能美國開國元勳華盛頓還未出生,重點可能更重視其出自田間(或草田)來形容,即是基層民眾,為整個世代帶來重大改變,從來將相本無種也。

中國預言詩文事件比較表:

推背圖 萬年歌(呂望) 馬前課 (諸葛亮) 燒餅歌 (劉伯溫) 黃蘗禪師詩 現在 第 43 象 黑兔走入青龍穴, 欲盡不盡不可說。 惟有外邊根樹生, 三十年中子孫結。 第十課蹇卦: 豕後牛前,千人一口,五二倒置,朋來無咎 中興事業付麟兒,豕後牛前耀德儀。繼統偏安三十六,坐看境外血如泥。 中國出聖君 第 44 象 中國而今有聖人, 雖非豪傑也周成。 四夷重譯稱天子, 否極泰來九國春。 炎運、火運 暗示戰亂 第 45 象 炎運宏開世界同, 金烏隱匿白洋中。 從此下敢稱雄長, 兵氣全銷運已終。 第十一課離卦: 四門乍開,突如其來。晨雞一聲,其道大衰。 火風鼎兩火初興定太平火山旅銀河星君來下界金殿樓台盡丙丁 軍人變革 第 46 象 有一軍人身帶弓, 只言我是白頭翁。 東邊門裡伏金劍, 勇士後門入帝宮。 一個鬍子大將軍按劍 … 除暴去忠人多愛 田間出華盛頓(傑出領導) 第 47 象 無王無帝定乾坤, 來自田間第一人。 好把舊書多讀到, 義言一出見英明。 那時走出草田來,手執金龍步玉階,清平海內中華定,南北江山一統排。 第十二課: 極患救難,是唯聖人,陽復而治,晦極生明。 左中興帝右中興五百年間出聖君…南方出將臣聖人化亂

同場加映:【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

更多宏觀術數 @ 區日謙的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!