【宏觀術數@iM網欄】一圖看清預言詩讖 時序為經 事件作緯

上文談到《推背圖》較近代的預言，略述書中圖讖須留意之處，當為後世刪改內容和封建皇帝變更次序，衍生出不同版本難以作準。若要認真解讀可從兩方面著手：第一：以古為鑑。從圖象和文字內容是否符合事實，如唐朝不會出現清朝服飾等；也可從歷史事實判定現時身處於歷史中哪個圖讖，未來發展又是哪一卦象等。此點也於上期介紹，讀者們對歷史和世局 的深入了解，當比術數更為重要。第二：比對各讖詩預言異同，找出玄機所在。事實上，各預言對近期未來有相當近似說法，可能均經過後世玄術之士增刪，熟悉術數較容易著手，今期以事件為緯作介紹。

上期：【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點

要比對各《推背圖》版本及其他預言讖詩，訊息量頗大，化繁為簡，可以歸納出多首詩讖彼此間來有著驚人類似，不論是否堅持預言必由「神人（異人）」啟示，皆可從中找出重點玄機所在。既然上期談時間，今期便談事件，至於明後年是否黑兔、青龍年（癸卯甲辰）抑或60年後，也只待兩三年便有分曉。

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相關重大事件可簡略為以下數個，筆者列表方便讀者們集思廣益，如前文所言，《推背圖》每象的時間距離可以為3-40年不等，但也不必執實卦象的發生先後次序，冥冥中總有猜不準的玄妙莫測。

鼎足而立

中國出現聖人而治盛世

炎（火）運宏開，預示世界級戰亂。

民間出傑出領導（可能和中國聖人同象或不同時代）

以《推背圖》第44象「中國而今有聖人」之象，不同預言都未來有興盛治世，惟相對43象「始艱難，終克定」是先經歷波折才有的，治亂興衰循環沒有輕易得來。

炎運每主戰火 晨雞為變化樞紐

第45象蒙卦「炎運宏開世界同，金烏隱匿白洋中，從此下敢稱雄長，兵氣全銷運已終。」炎火運於預言每主戰火，就如第38象「火運開時禍蔓延」喻第一次世界大戰。如果此卦在44象以前，相信會解讀為上世紀日本發動的太平洋戰爭，因為金烏可解為太陽。不過書中第39象已有暗示過中日戰事，於乙酉雞年結束，似乎無須重覆。至於「木水火金」一句，可以暗示五行中的土（獨缺這個五行），即核子，亦可以象東、南、西、北四個方位，亦即《馬前課》離卦所言「四門乍開」，喻四方八面突然而來。

那麼「炎運」就可能指另外的戰亂，幸而才子金聖歎預計兵戎當在海上見，往後也「更臻盛世」。年份則仍可能和雞年有關，其他預言詩也有「晨雞一聲」等說法，暗示雞年可能是變化年份。

另外，關於聖賢各預言更不約而同點出「來自田間第一人」、「那時走出草田來」，甚至近代香港1930年代著名粉嶺扶乩「田間再出華盛頓」等均有提及。此點很值得研究。《推背圖》成書於唐約公元七世紀，而大部分預言據說成書時，可能美國開國元勳華盛頓還未出生，重點可能更重視其出自田間（或草田）來形容，即是基層民眾，為整個世代帶來重大改變，從來將相本無種也。

中國預言詩文事件比較表：

推背圖 萬年歌（呂望） 馬前課 （諸葛亮） 燒餅歌 （劉伯溫） 黃蘗禪師詩 現在 第 43 象 黑兔走入青龍穴， 欲盡不盡不可說。 惟有外邊根樹生， 三十年中子孫結。 第十課蹇卦： 豕後牛前，千人一口，五二倒置，朋來無咎 中興事業付麟兒，豕後牛前耀德儀。繼統偏安三十六，坐看境外血如泥。 中國出聖君 第 44 象 中國而今有聖人， 雖非豪傑也周成。 四夷重譯稱天子， 否極泰來九國春。 炎運、火運 暗示戰亂 第 45 象 炎運宏開世界同， 金烏隱匿白洋中。 從此下敢稱雄長， 兵氣全銷運已終。 第十一課離卦： 四門乍開，突如其來。晨雞一聲，其道大衰。 火風鼎兩火初興定太平火山旅銀河星君來下界金殿樓台盡丙丁 軍人變革 第 46 象 有一軍人身帶弓， 只言我是白頭翁。 東邊門裡伏金劍， 勇士後門入帝宮。 一個鬍子大將軍按劍 … 除暴去忠人多愛 田間出華盛頓（傑出領導） 第 47 象 無王無帝定乾坤， 來自田間第一人。 好把舊書多讀到， 義言一出見英明。 那時走出草田來，手執金龍步玉階，清平海內中華定，南北江山一統排。 第十二課： 極患救難，是唯聖人，陽復而治，晦極生明。 左中興帝右中興五百年間出聖君…南方出將臣聖人化亂

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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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