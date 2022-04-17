【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】香港最美行山路線之一：從西貢走到馬鞍山

Flora Rabbit 行呢條路線已第三次, 第一次2018年是朋友Megan 帶我由馬鞍山行到西貢,最美就係馬鞍山昂平平原、海天一色、一望無際, 非常廣闊! 第一次行已成為筆者最喜愛行山路線, 當時已大讚馬鞍山昂平平原已代替我心目中第一位——鹿頸。

▲ 筆者第一次行馬鞍山昂平平原已成為筆者最喜愛行山

而家天氣不太炎熱, 再過多兩個月太炎熱會容易中暑就唔合適行山。之前兩次皆由馬鞍山行到西貢, 今次由第一次由西貢行到馬鞍山, 一樣咁靚! 筆者竟然可以誤打誤撞可以帶路,不過一條路好易認, 而且唔難行。

▲ 由入口前往昂平觀景台，沿路遍佈樹蔭，山路尚算寬闊，同時亦可不時回望西貢風景

馬鞍山前往西貢方向會較多人，反而西頁走向馬鞍山則較少人，亦有唔少人只係來回馬鞍山至昂平高地嘅路段，所以西貢方向出發人流會比較少, 以馬鞍山為終點則行得較舒服。

▲ 最美就係馬鞍山昂平平原、海天一色、一望無際

馬鞍山郊遊徑係熱門行山路線，由西貢市中心起步，前往菠蘿輋。從西貢步行到馬鞍山郊遊徑入口，路段皆為瀝青路，但斜圾唔少，可以回望西貢市中心風景，甚至沙下、大網仔方向，由西貢市中心走約30-45分鐘先會去到郊遊徑山路入口。

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由入口前往昂平觀景台，約需60分鐘，沿路遍佈樹蔭，山路尚算寬闊，同時亦可不時回望西貢風景，亦係一道輕鬆嘅郊遊路線。

▲ 從西貢走到馬鞍山擁有遼闊景觀，非常廣闊

馬鞍山昂平平原位處馬鞍山郊野公園內，背靠大金鐘，行山至高地後，會發現昂平擁有大片碧綠草原。昂平大草原地高約400米，草地位置其實非常平坦，面積約有70米乘30米，擁有遼闊景觀，既可望西貢海域、大網仔，景色開揚。唔少滑翔傘愛好者亦前往玩滑翔傘。

馬鞍山郊遊徑可接駁麥理浩徑第4段，沿大草原背後郊遊徑落山，路段起伏唔大，終點可到馬鞍山站可搭港鐵屯馬線到市區，十分方便!

▲ 筆者很幸運可以在終點下山看到日落

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作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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