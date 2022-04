【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】22公里環遊南丫島 睇全港首個風力發電站

離島環島遊第五回帶大家去南丫島。通常大家去南丫島去行山或跑山,十個有八個都只會想到由榕樹灣行去索罟灣,或者調返轉,但只走這條路也未免太快完了,有時間不如走多一會,去多幾個景點感受下。

由於榕樹灣船較密較方便,若去南丫島行山,建議先坐船去索罟灣,那麼走時亦不用趕船,會較易有預算。索罟灣已有300多年歷史,早年居民以捕魚為主,透過繩索在小艇與沙灘以兩邊索著的方式捕魚,故索罟灣之名由此而來。

▲ 索罟灣碼頭附近一帶

落船後,可先往右邊店舖先吃一點東西,並為自己提供少量補給,然後向左方模達灣方向前進,經過模達新村及模達舊村,再到榕樹下及東澳。榕樹下石排灣海岸風景優美,可先在此嘆碗豆腐花休息一會,再繼續行程。

去到東澳,如繼續直去可以前往深灣,但要留意每年4月1日至10月31日不能進入深灣沙灘一帶及有關海域,因為深灣沙灘是香港唯一不時有瀕危綠海龜上岸產卵的地點,現場已有警告牌提示不要進內,再者經深灣的石岩上山地塘之路絕對不易走,亦有一定危險性,先不在此介紹。

▲ 深灣沙灘現時不能進入

我們可以在東澳選擇轉右,朝回索罟灣方向繼續行,中間會過上菱角山及山地塘之路,如果想上山可以走上菱角山,除較易走之外,沿途有不少特色的石岩例如可愛小狗石等,可以細心欣賞或者影相打卡,落山之途亦可以拍下「高炒」石排灣一帶之優美景色,然後再落模達村返回索罟灣方向就可。

返回索罟灣之後,就朝榕樹灣方向出發,除大路之外亦可選擇繞南丫青年營之路,可以居高臨下遠眺索罟灣的景色,之後可經大路或蛇徑前往大嶺的風力發電站—南丫風采發電站,這是香港首個使用風力的商用發電站,於2006年啟用,內裡更有介紹的設施,但最近疫情沒有對外開放。參觀過後如有餘力可繼續北上,走上較少人、高僅約138米的北角山,這座山不難行,是島山較少有嘅泥路而非梯級或石屎路,走得頗為舒服,亦發現與對面薄扶林一帶近在咫尺!落山後,很快就會到達南丫島最北位置—北角咀。

由這裡返回榕樹灣已經不遠,再經過北角新村、石梨及牙較灣就到了,大約兩公里多左右。經過一日的環島行程,不如在榕樹灣的café好好休息及享受下,其中南島書蟲的芒果芝士蛋糕十分好味,必試!如想更飽肚可以選擇香濃蝦汁海蝦意粉,也很惹味!想吃麵包可以到旁邊的Corner 84,他們的牛角包也相當不錯!

由索罟灣開始起跑,繞模達灣及東澳再上菱角山,之後再經南丫風采發電站,上北角山返回榕樹灣,全程大約22公里左右,若平路或落山慢跑需時約4-5小時,假日出發hea行就一天剛剛好,快來南丫環島過返個充實的假期吧!

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

