  • 23°C
香港時間 : 2022414日 (四) 08:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】22公里環遊南丫島 睇全港首個風力發電站

名人薈萃 07:58 2022/04/14

分享：

分享：

離島環島遊第五回帶大家去南丫島。通常大家去南丫島去行山或跑山，十個有八個都只會想到由榕樹灣行去索罟灣，或者調返轉，但只走這條路也未免太快完了，有時間不如走多一會，去多幾個景點感受下。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

由於榕樹灣船較密較方便，若去南丫島行山，建議先坐船去索罟灣，那麼走時亦不用趕船，會較易有預算。索罟灣已有300多年歷史，早年居民以捕魚為主，透過繩索在小艇與沙灘以兩邊索著的方式捕魚，故索罟灣之名由此而來。

索罟灣碼頭附近一帶

落船後，可先往右邊店舖先吃一點東西，並為自己提供少量補給，然後向左方模達灣方向前進，經過模達新村及模達舊村，再到榕樹下及東澳。榕樹下石排灣海岸風景優美，可先在此嘆碗豆腐花休息一會，再繼續行程。

    點擊圖片放大
    +2

去到東澳，如繼續直去可以前往深灣，但要留意每年4月1日至10月31日不能進入深灣沙灘一帶及有關海域，因為深灣沙灘是香港唯一不時有瀕危綠海龜上岸產卵的地點，現場已有警告牌提示不要進內，再者經深灣的石岩上山地塘之路絕對不易走，亦有一定危險性，先不在此介紹。

深灣沙灘現時不能進入

我們可以在東澳選擇轉右，朝回索罟灣方向繼續行，中間會過上菱角山及山地塘之路，如果想上山可以走上菱角山，除較易走之外，沿途有不少特色的石岩例如可愛小狗石等，可以細心欣賞或者影相打卡，落山之途亦可以拍下「高炒」石排灣一帶之優美景色，然後再落模達村返回索罟灣方向就可。

    點擊圖片放大

返回索罟灣之後，就朝榕樹灣方向出發，除大路之外亦可選擇繞南丫青年營之路，可以居高臨下遠眺索罟灣的景色，之後可經大路或蛇徑前往大嶺的風力發電站—南丫風采發電站，這是香港首個使用風力的商用發電站，於2006年啟用，內裡更有介紹的設施，但最近疫情沒有對外開放。參觀過後如有餘力可繼續北上，走上較少人、高僅約138米的北角山，這座山不難行，是島山較少有嘅泥路而非梯級或石屎路，走得頗為舒服，亦發現與對面薄扶林一帶近在咫尺！落山後，很快就會到達南丫島最北位置—北角咀。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

由這裡返回榕樹灣已經不遠，再經過北角新村、石梨及牙較灣就到了，大約兩公里多左右。經過一日的環島行程，不如在榕樹灣的café好好休息及享受下，其中南島書蟲的芒果芝士蛋糕十分好味，必試！如想更飽肚可以選擇香濃蝦汁海蝦意粉，也很惹味！想吃麵包可以到旁邊的Corner 84，他們的牛角包也相當不錯！

    點擊圖片放大

由索罟灣開始起跑，繞模達灣及東澳再上菱角山，之後再經南丫風采發電站，上北角山返回榕樹灣，全程大約22公里左右，若平路或落山慢跑需時約4-5小時，假日出發hea行就一天剛剛好，快來南丫環島過返個充實的假期吧！

    點擊圖片放大

 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島第四回 蒲台島半天遊
2022/04/07
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島第四回 蒲台島半天遊
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑
2022/03/31
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第三回 走入大嶼山芝麻灣行全港最長官方郊遊徑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第二回 7.8k坪洲輕鬆遊
2022/03/24
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第二回 7.8k坪洲輕鬆遊
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】新手勿試環船灣淡水湖郊遊徑 兼睇紅石門紅岩石絕色美景
2022/03/10
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】新手勿試環船灣淡水湖郊遊徑 兼睇紅石門紅岩石絕色美景
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】週末去行山唞唞氣 親子行山介紹第二回
2022/03/03
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】週末去行山唞唞氣 親子行山介紹第二回
疫情 南丫島 行山 村屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款