【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】22公里環遊南丫島 睇全港首個風力發電站

離島環島遊第五回帶大家去南丫島。通常大家去南丫島去行山或跑山，十個有八個都只會想到由榕樹灣行去索罟灣，或者調返轉，但只走這條路也未免太快完了，有時間不如走多一會，去多幾個景點感受下。

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由於榕樹灣船較密較方便，若去南丫島行山，建議先坐船去索罟灣，那麼走時亦不用趕船，會較易有預算。索罟灣已有300多年歷史，早年居民以捕魚為主，透過繩索在小艇與沙灘以兩邊索著的方式捕魚，故索罟灣之名由此而來。

▲ 索罟灣碼頭附近一帶

落船後，可先往右邊店舖先吃一點東西，並為自己提供少量補給，然後向左方模達灣方向前進，經過模達新村及模達舊村，再到榕樹下及東澳。榕樹下石排灣海岸風景優美，可先在此嘆碗豆腐花休息一會，再繼續行程。

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去到東澳，如繼續直去可以前往深灣，但要留意每年4月1日至10月31日不能進入深灣沙灘一帶及有關海域，因為深灣沙灘是香港唯一不時有瀕危綠海龜上岸產卵的地點，現場已有警告牌提示不要進內，再者經深灣的石岩上山地塘之路絕對不易走，亦有一定危險性，先不在此介紹。

▲ 深灣沙灘現時不能進入

我們可以在東澳選擇轉右，朝回索罟灣方向繼續行，中間會過上菱角山及山地塘之路，如果想上山可以走上菱角山，除較易走之外，沿途有不少特色的石岩例如可愛小狗石等，可以細心欣賞或者影相打卡，落山之途亦可以拍下「高炒」石排灣一帶之優美景色，然後再落模達村返回索罟灣方向就可。

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返回索罟灣之後，就朝榕樹灣方向出發，除大路之外亦可選擇繞南丫青年營之路，可以居高臨下遠眺索罟灣的景色，之後可經大路或蛇徑前往大嶺的風力發電站—南丫風采發電站，這是香港首個使用風力的商用發電站，於2006年啟用，內裡更有介紹的設施，但最近疫情沒有對外開放。參觀過後如有餘力可繼續北上，走上較少人、高僅約138米的北角山，這座山不難行，是島山較少有嘅泥路而非梯級或石屎路，走得頗為舒服，亦發現與對面薄扶林一帶近在咫尺！落山後，很快就會到達南丫島最北位置—北角咀。

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由這裡返回榕樹灣已經不遠，再經過北角新村、石梨及牙較灣就到了，大約兩公里多左右。經過一日的環島行程，不如在榕樹灣的café好好休息及享受下，其中南島書蟲的芒果芝士蛋糕十分好味，必試！如想更飽肚可以選擇香濃蝦汁海蝦意粉，也很惹味！想吃麵包可以到旁邊的Corner 84，他們的牛角包也相當不錯！

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由索罟灣開始起跑，繞模達灣及東澳再上菱角山，之後再經南丫風采發電站，上北角山返回榕樹灣，全程大約22公里左右，若平路或落山慢跑需時約4-5小時，假日出發hea行就一天剛剛好，快來南丫環島過返個充實的假期吧！

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作者 _Clayton Lauw （劉茸）簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關，跑咗 20 個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力， 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

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