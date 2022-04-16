  • 21°C
香港時間 : 2022416日 (六) 08:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】連接從日出到日落的春天 髙砂酒造．二

名人薈萃 07:58 2022/04/16

分享：

分享：

今天我們來繼續講述髙砂酒造的由來，上星期剛好說到關於小檜山鐵三郎驚人的四次創業經過，這次我們來說說關於他的發展經過吧！其實他們真的很厲害，酒造成立不夠10年就已經能獲得多個獎項，在1916年，小檜山鐵三郎創立了一個品牌叫「福泉」，這個名字的由來是通過連接從日出到日落的春天，承載福西家族的財富來作名字的靈感；後來還建立了另外兩個品牌名為「福壽」和「髙砂」，這三個品牌在眾多比賽中都獲得不錯的成績及得到不少獎項。後來小檜山鐵三郎在這三個品牌的名字上加上了一個「旭」字，改成為「旭福泉」、「旭福寿」和「旭髙砂」。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

在1926年，「旭髙砂」在全國酒類品評会上獲得北海道的一等獎，然後又多了三個品牌名為「北の都正宗」、「北寿」和「北春」，小檜山酒造的清酒就是這樣遍布整個日本。三年後製造工場終於成立，這個工場使用了鋼筋混凝土建造的，這在當時在以木結構建築為主的情況下是比較罕見的，由於工作環境變得現代化，很多從事清酒工作的人被吸引到這裏工作。即使現在這個地方仍然與當初一樣在使用。

1965年是一個十分重要的年份，因為他們與石崎酒造株式會社合併，公司名稱改為「髙砂酒造株式會社」，也就是這樣「髙砂酒造」才正式成立；二戰後，甘口的清酒成為主流，但辛口逐漸成為嗜好，所以在十年後的1975年，髙砂酒造順應時代的變化，創造了辛口像男人的清酒「國士無双」，這也是髙砂酒造的第一款代表品牌！國士無双主要在旭川和北海道的北部銷售，他們希望當地人喜歡，甚至把這個品牌能夠擴展到全世界。

然後再過了15年，髙砂酒造還是一個擁有大自然的酒藏，所以國士無双充分利用到這個區域優勢，並創立了一款雫酒名為「一夜雫」；由於北海道旭川的地區長年在寒冷天氣底下渡過的，所以為了能夠充分利用這個地區優勢，比如嚴寒的旭川氣候和積雪問題開發了「氷雪囲い」、「雪中貯蔵」和「雪氷室」的釀造方法，對於當時來說這些做法比較新奇，所以一夜雫非常受世界各地的人的喜愛，甚至很多人認為他們的一夜雫是雫酒之王！很可惜的是「一夜雫」已經絕種了……

    點擊圖片放大

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話：0166-23-2251

官網：https://takasagoshuzo.com/

 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】國士無雙 髙砂酒造．一
2022/04/09
【清酒新世界@iM網欄】國士無雙 髙砂酒造．一
【清酒新世界@iM網欄】四月清酒活動 清酒5公里
2022/04/02
【清酒新世界@iM網欄】四月清酒活動 清酒5公里
【清酒新世界@iM網欄】鍋島春季酒介紹 「但馬強力」、隠し酒
2022/03/26
【清酒新世界@iM網欄】鍋島春季酒介紹 「但馬強力」、隠し酒
【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町．2
2022/03/19
【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町．2
【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟釀 赤磐雄町．1
2022/03/12
【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟釀 赤磐雄町．1
清酒 日本 大自然 創業 天氣

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】新的局面 過去成敗不足論英雄

下一篇文章

【新盤動態】會德豐啟德MONACO MARINE反應熱烈 首天2000人湧至展銷廳參觀 收票約800張 超額認購7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社交平台】Twitter大股東沙地王子 拒Elon Musk收購提議
【社交平台】Twitter大股東沙地王子 拒Elon Musk收購提議
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場
【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款