【清酒新世界@iM網欄】連接從日出到日落的春天 髙砂酒造．二

今天我們來繼續講述髙砂酒造的由來,上星期剛好說到關於小檜山鐵三郎驚人的四次創業經過,這次我們來說說關於他的發展經過吧!其實他們真的很厲害,酒造成立不夠10年就已經能獲得多個獎項,在1916年,小檜山鐵三郎創立了一個品牌叫「福泉」,這個名字的由來是通過連接從日出到日落的春天,承載福西家族的財富來作名字的靈感;後來還建立了另外兩個品牌名為「福壽」和「髙砂」,這三個品牌在眾多比賽中都獲得不錯的成績及得到不少獎項。後來小檜山鐵三郎在這三個品牌的名字上加上了一個「旭」字,改成為「旭福泉」、「旭福寿」和「旭髙砂」。

在1926年,「旭髙砂」在全國酒類品評会上獲得北海道的一等獎,然後又多了三個品牌名為「北の都正宗」、「北寿」和「北春」,小檜山酒造的清酒就是這樣遍布整個日本。三年後製造工場終於成立,這個工場使用了鋼筋混凝土建造的,這在當時在以木結構建築為主的情況下是比較罕見的,由於工作環境變得現代化,很多從事清酒工作的人被吸引到這裏工作。即使現在這個地方仍然與當初一樣在使用。

1965年是一個十分重要的年份,因為他們與石崎酒造株式會社合併,公司名稱改為「髙砂酒造株式會社」,也就是這樣「髙砂酒造」才正式成立;二戰後,甘口的清酒成為主流,但辛口逐漸成為嗜好,所以在十年後的1975年,髙砂酒造順應時代的變化,創造了辛口像男人的清酒「國士無双」,這也是髙砂酒造的第一款代表品牌!國士無双主要在旭川和北海道的北部銷售,他們希望當地人喜歡,甚至把這個品牌能夠擴展到全世界。

然後再過了15年,髙砂酒造還是一個擁有大自然的酒藏,所以國士無双充分利用到這個區域優勢,並創立了一款雫酒名為「一夜雫」;由於北海道旭川的地區長年在寒冷天氣底下渡過的,所以為了能夠充分利用這個地區優勢,比如嚴寒的旭川氣候和積雪問題開發了「氷雪囲い」、「雪中貯蔵」和「雪氷室」的釀造方法,對於當時來說這些做法比較新奇,所以一夜雫非常受世界各地的人的喜愛,甚至很多人認為他們的一夜雫是雫酒之王!很可惜的是「一夜雫」已經絕種了……

▼ 點擊圖片放大

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

