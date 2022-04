【英倫的天空@iM網欄】提高警覺 英國騙案陷阱多

移英或計劃移英人仕常常問我有何忠告?其實只要保持香港人靈活、勤力、虛心學習及誠信,香港人無論去英國邊度都會受歡迎和尊重。

有時都會收到一些電話查詢,劈頭竟然問有冇辦法及捷徑去英國攞到公屋和綜緩,令我啼笑皆非。如果抱著攞著數心態移民,我就勸你不如留返喺香港。 英國雖然福利好,但監管亦非常嚴緊,你必須要是三窮六絕境界先有機會攞福利,一旦俾佢知道你呃福利,監都有得坐。 而 BNO 簽證條件亦寫明,五年內不可享公共福利金 (public fund), 貪字得個貧,五年後先通知你話你唔符合資格入籍,到時你就喊都無謂。

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇?

最近住在香港美孚新邨的中年婦人都被騙六千五百萬港元 ,此新聞一出當然令很多人嘩然, 依個現金真係唔係一個小數目,唔怪得大家都以為香港人個個都好有錢,又好容易呃。其實在英國的騙案,一啲都唔會比香港少,方法仲層出不窮, 我同大家講吓等大家去到英國要有所防備。

個案一:

只要有一個英國電話,你會發現突然多咗好多朋友,或者政府部門會聯絡你,告訴你之前曾經超速揸車、超速駕駛,或者發生少少意外,跟住會在你電話轉條入數 link 給你,叫你限時立即付錢,有時你見都係收二三十磅就照俾先怕唔俾就犯法,你一按入去付款時,電話可能中毒偷取你重要嘅資料。

有時自稱銀行員工找你,因為你的銀行戶口被凍結,再同你對號碼及叫你輸入密碼,你最好做法就是立即收線。

個案二:

橋唔怕舊,原來喺英國都會話有你嘅包裹速遞,叫你收包裹,再問你攞地址,又或者恭喜你中獎然後問你攞銀行戶口要存錢入你的戶口內。 記住,對抗呢啲騙案不外乎唔好貪心,冇理由來到英國運氣咁好會中獎㗎?你唔好胡亂去click入不知名嘅網頁,或者向對方透露自己的銀行戶口資料。

英國雖然係著名的罰款國家,樣樣都係錢,但係如果收到英國政府部門問你攞錢,你真的要提高警覺,唔好㩒入不知名嘅 link 或者假網站,佢哋啲假網站做到好真好靚。

個案三:

最後分享我自己親身經歷,我曾經走去一間大型電訊公司買咗個電話,留意在英國買東西時候,你是用信用卡自己輸入一組四位數字的密碼,整個過程呢張卡都係在你手裏面,店舖員工唔會攞你張信用卡,唔同香港咁時時攞走你張卡去碌嘅。但係當時我不以為意,嗰個員工就問我攞咗張信用卡入去後台;大概一分鐘先出返嚟俾返張信用卡我。 一個禮拜後;我就收到銀行嘅通知我張卡被網購碌爆,好彩銀行都聽我的解釋,亦沒有要我為嗰筆錢負責,所以我提醒大家你使用信用卡時候,一定會自己揸住張信用卡,唔好俾任何的銷售員攞走你張卡,大家要提高警覺,就不會招致無謂損失。

同場加映:【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

作者 _ 大衞叔叔(姚大衞)簡介:

為 Hopeland Academic 總監,多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境,不論是居住投資,移民政策、或是家長最關注的英國升學,大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空 @ 大衞叔叔(姚大衞)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!