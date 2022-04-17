【英倫的天空@iM網欄】提高警覺 英國騙案陷阱多

移英或計劃移英人仕常常問我有何忠告？其實只要保持香港人靈活、勤力、虛心學習及誠信，香港人無論去英國邊度都會受歡迎和尊重。

有時都會收到一些電話查詢，劈頭竟然問有冇辦法及捷徑去英國攞到公屋和綜緩，令我啼笑皆非。如果抱著攞著數心態移民，我就勸你不如留返喺香港。 英國雖然福利好，但監管亦非常嚴緊，你必須要是三窮六絕境界先有機會攞福利，一旦俾佢知道你呃福利，監都有得坐。 而 BNO 簽證條件亦寫明，五年內不可享公共福利金 (public fund), 貪字得個貧，五年後先通知你話你唔符合資格入籍，到時你就喊都無謂。

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最近住在香港美孚新邨的中年婦人都被騙六千五百萬港元 ，此新聞一出當然令很多人嘩然， 依個現金真係唔係一個小數目，唔怪得大家都以為香港人個個都好有錢，又好容易呃。其實在英國的騙案，一啲都唔會比香港少，方法仲層出不窮, 我同大家講吓等大家去到英國要有所防備。

個案一：

只要有一個英國電話，你會發現突然多咗好多朋友，或者政府部門會聯絡你，告訴你之前曾經超速揸車、超速駕駛，或者發生少少意外，跟住會在你電話轉條入數 link 給你，叫你限時立即付錢，有時你見都係收二三十磅就照俾先怕唔俾就犯法，你一按入去付款時，電話可能中毒偷取你重要嘅資料。

有時自稱銀行員工找你，因為你的銀行戶口被凍結，再同你對號碼及叫你輸入密碼，你最好做法就是立即收線。

個案二：

橋唔怕舊，原來喺英國都會話有你嘅包裹速遞，叫你收包裹，再問你攞地址，又或者恭喜你中獎然後問你攞銀行戶口要存錢入你的戶口內。 記住，對抗呢啲騙案不外乎唔好貪心，冇理由來到英國運氣咁好會中獎㗎？你唔好胡亂去click入不知名嘅網頁，或者向對方透露自己的銀行戶口資料。

英國雖然係著名的罰款國家，樣樣都係錢，但係如果收到英國政府部門問你攞錢，你真的要提高警覺，唔好㩒入不知名嘅 link 或者假網站，佢哋啲假網站做到好真好靚。

個案三：

最後分享我自己親身經歷，我曾經走去一間大型電訊公司買咗個電話，留意在英國買東西時候，你是用信用卡自己輸入一組四位數字的密碼，整個過程呢張卡都係在你手裏面，店舖員工唔會攞你張信用卡，唔同香港咁時時攞走你張卡去碌嘅。但係當時我不以為意，嗰個員工就問我攞咗張信用卡入去後台；大概一分鐘先出返嚟俾返張信用卡我。 一個禮拜後；我就收到銀行嘅通知我張卡被網購碌爆，好彩銀行都聽我的解釋，亦沒有要我為嗰筆錢負責，所以我提醒大家你使用信用卡時候，一定會自己揸住張信用卡，唔好俾任何的銷售員攞走你張卡，大家要提高警覺，就不會招致無謂損失。

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作者 _ 大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為 Hopeland Academic 總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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