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【一時佳話@iM網欄】玻璃瓶的故事 提醒在家工作的朋友

名人薈萃 20:58 2022/04/13

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香港疫情持續降溫，本地新確診個案由高峰期數萬下跌至近日的三千。雖然如此，但很多公司仍是實施全部或部份員工在家工作安排，筆者的理財團隊也不例外。

有一次與業績落後的同事作工作檢討，這同事是一位年青母親，她表示在家工作時間過得很快，雖然由起床忙到睡覺，但又好像做不出甚麼來。面對落後了的工作進度，她表現很擔心，因為已不能再努力了。於是我跟她分享了一個網上看到的故事。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

玻璃瓶的故事

有一位教授在授課，他在講台上放了一個很大的透明玻璃瓶，然後拿出一袋哥爾夫球，倒進那個玻璃瓶裡，瓶子很快裝滿了。然後，教授問學生：「大家請看，瓶子滿了沒有？」所有的學生異口同聲說：「滿了。」

教授再拿出了一桶碎石，慢慢地倒進了那個大玻璃瓶，搖一搖，碎石掉落在哥爾夫球之間的縫隙裡；碎石最終全部都放進了玻璃瓶。教授再問：「現在滿了嗎？」學生們恍然大悟說：「這次滿了。」

教授微笑著在台下再拿出了一桶細沙，倒進裝滿哥爾夫球和碎石的玻璃瓶中，雖然擠進去像是有點難，但他輕搖了幾下，還是裝進去了。不得其解的學生們開始感到有意思了。教授再問：「玻璃瓶是否真的滿了？還能不能裝下東西？」學生們這次學乖了，沒有人回話。

教授最後拿出了一樽水，從玻璃瓶口裡倒，水滲下去了，並沒有溢出來。這時，教授抬起頭來，微笑著問：「這個實驗說明了甚麼？」

生存、生活、生命

有學生回：「如果不是首先把哥爾夫球裝進玻璃瓶裡，而是先放細沙和水，我相信根本沒有哥爾夫球的立足之地。但若先放哥爾夫球進去，玻璃瓶裡還會有很多令人意想不到的空間來裝剩下的東西。」

教授：「說得好！先放大，後放小，玻璃瓶內的東西才可以既充實又多姿多彩。這說明優先次序的重要性。」

 

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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