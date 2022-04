【一時佳話@iM網欄】玻璃瓶的故事 提醒在家工作的朋友

香港疫情持續降溫,本地新確診個案由高峰期數萬下跌至近日的三千。雖然如此,但很多公司仍是實施全部或部份員工在家工作安排,筆者的理財團隊也不例外。

有一次與業績落後的同事作工作檢討,這同事是一位年青母親,她表示在家工作時間過得很快,雖然由起床忙到睡覺,但又好像做不出甚麼來。面對落後了的工作進度,她表現很擔心,因為已不能再努力了。於是我跟她分享了一個網上看到的故事。

玻璃瓶的故事

有一位教授在授課,他在講台上放了一個很大的透明玻璃瓶,然後拿出一袋哥爾夫球,倒進那個玻璃瓶裡,瓶子很快裝滿了。然後,教授問學生:「大家請看,瓶子滿了沒有?」所有的學生異口同聲說:「滿了。」

教授再拿出了一桶碎石,慢慢地倒進了那個大玻璃瓶,搖一搖,碎石掉落在哥爾夫球之間的縫隙裡;碎石最終全部都放進了玻璃瓶。教授再問:「現在滿了嗎?」學生們恍然大悟說:「這次滿了。」

教授微笑著在台下再拿出了一桶細沙,倒進裝滿哥爾夫球和碎石的玻璃瓶中,雖然擠進去像是有點難,但他輕搖了幾下,還是裝進去了。不得其解的學生們開始感到有意思了。教授再問:「玻璃瓶是否真的滿了?還能不能裝下東西?」學生們這次學乖了,沒有人回話。

教授最後拿出了一樽水,從玻璃瓶口裡倒,水滲下去了,並沒有溢出來。這時,教授抬起頭來,微笑著問:「這個實驗說明了甚麼?」

生存、生活、生命

有學生回:「如果不是首先把哥爾夫球裝進玻璃瓶裡,而是先放細沙和水,我相信根本沒有哥爾夫球的立足之地。但若先放哥爾夫球進去,玻璃瓶裡還會有很多令人意想不到的空間來裝剩下的東西。」

教授:「說得好!先放大,後放小,玻璃瓶內的東西才可以既充實又多姿多彩。這說明優先次序的重要性。」

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

