【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台　思摩爾午後續升近一成

▲ 【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台 霧芯科技再抽上7%

繼市監局批准《電子煙》強制性國家標準後，國家煙草專賣局表示，建設全國統一的電子煙交易管理平台是規範電子煙市場秩序、促進電子煙產業有序運行的重要環節，自6月15日起，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體逐步在平台上進行交易。

思摩爾 （06969） 開市彈高5.2%，午後續升近一成，報18.3元，昨日美股電子煙股霧芯科技（美：RLX）再抽升11%，報2.11元。

國家煙草專賣局稱，交易管理平台上線運行後，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體，通過技術審評的電子煙產品等，均應在平台上進行交易。

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