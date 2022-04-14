【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台　思摩爾午後續升近一成

上一篇文章
【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作 累捐5億款項及物資 一文看清企業最新舉動（不斷更新）
繼市監局批准《電子煙》強制性國家標準後，國家煙草專賣局表示，建設全國統一的電子煙交易管理平台是規範電子煙市場秩序、促進電子煙產業有序運行的重要環節，自6月15日起，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體逐步在平台上進行交易。
思摩爾 （06969） 開市彈高5.2%，午後續升近一成，報18.3元，昨日美股電子煙股霧芯科技（美：RLX）再抽升11%，報2.11元。
國家煙草專賣局稱，交易管理平台上線運行後，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體，通過技術審評的電子煙產品等，均應在平台上進行交易。
相關文章：
【電子煙】思摩爾斥4987萬元再回購305萬股 連續4日回購近2億元
【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準 思摩爾升逾2%、中國波頓彈近5%
【電子煙股】思摩爾半日再跌近5% 再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股、連日回購近1.5億元卻無助股價
【電子煙】人民時評：以強監管規制電子煙 降低公眾尤其是未成年人電子煙使用率