  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台　思摩爾午後續升近一成

股市 15:02 2022/04/14

分享：

分享：

【電子煙股】煙草專賣局：6月15日起逐步上線電子煙交易管理平台　霧芯科技再抽上7%

繼市監局批准《電子煙》強制性國家標準後，國家煙草專賣局表示，建設全國統一的電子煙交易管理平台是規範電子煙市場秩序、促進電子煙產業有序運行的重要環節，自6月15日起，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體逐步在平台上進行交易。

思摩爾 （06969） 開市彈高5.2%，午後續升近一成，報18.3元，昨日美股電子煙股霧芯科技（美：RLX）再抽升11%，報2.11元。

國家煙草專賣局稱，交易管理平台上線運行後，取得煙草專賣相關許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售市場主體，通過技術審評的電子煙產品等，均應在平台上進行交易。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

相關文章：

【電子煙】思摩爾斥4987萬元再回購305萬股　連續4日回購近2億元

【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準　思摩爾升逾2%、中國波頓彈近5%

【電子煙股】思摩爾半日再跌近5%　再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股、連日回購近1.5億元卻無助股價

【電子煙】人民時評：以強監管規制電子煙　降低公眾尤其是未成年人電子煙使用率

美股 煙草產品

上一篇文章

【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作　累捐5億款項及物資　一文看清企業最新舉動（不斷更新）

下一篇文章

【第五波疫情】保監局下周二起恢復正常公眾服務　仍鼓勵電話或網上使用該局服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【社交距離放寬】4.21起晚市堂食至10時、員工3日一快測　美容院健身室戲院主題公園重開（附圖解）
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款