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【中美金融戰】搜狐遭列入「預定摘牌名單」：正尋求從美退市選項　不打算對SEC臨時認定提出異議

股市 22:00 2022/04/13

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【中美金融戰】搜狐遭列入「預定摘牌名單」：正尋求從美退市選項　不打算向SEC提出異議

中概股搜狐（美：SOHU）被列入美國證交會 （SEC） 基於《外國公司問責法案》（HFCAA）的臨時認定名單，搜狐周三（13日）發公告指，不打算對SEC 的臨時認定提出異議，又稱搜狐ADS可能從納斯達克退市，公司一直在探索替代行動方案，但尚未確定可能採取的行動。

搜狐稱，無法向其ADS投資者保證，搜狐所追求的此類退市或替代方案不會對搜狐 ADS 的股價產生不利影響。

搜狐現升0.8%，報19.16美元。

搜狐2000年納斯達克上市 去年收入達8.36億美元

根據HFCAA要求，若企業審計報告不能在2021年起、連續三年被美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查或調查，SEC會要求企業退市。有別於其他中概股表達配合SEC會計審查的態度，搜狐直接表態考慮自美下市。

搜狐公司是中國著名網站之一，由張朝陽在1995年創立，1998年改名為搜狐，2000 年在美國納斯達克上市。根據搜狐財報，2021年總收入為8.36億美元，按年增成長 11%；經調整淨利潤7900萬美元，按年增 54.9%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

 

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美股 美國上市公司 中國概念股 搜狐（美：SOHU）

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