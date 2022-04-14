美國人旅遊成本增逾16百分點　通脹隱憂或影響旅遊意慾

▲ 美國消費物價指數逾40年新高，有調查指或影響美國人年內出遊計劃。(法新社圖片)

盡管歐美各國陸續重開旅遊，一份2月進行的調查反映多國居民的跨國旅遊意慾旺盛。當時有逾6成受訪者打算增加國際旅遊預算，及計劃本年內出遊多次。

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但近月俄烏局勢和中國疫情變化，影響物流、燃料甚至糧食價格，已有分析指存在通脹隱憂。美國早前公佈2月消費物價指數按年升幅達至7.9%，是逾40年來新高，一分由CNBC在3月底進行的調查，受訪近4千名成年美國人，當中有約4成反映，若消費價格持續上漲，或會取消原定的假期安排，在過去6個月內取消假期安排者僅約3成，確有增加趨勢。

美國旅遊協會公開的美國2月旅遊物價指數，基於消費物價指數計算美國人的旅遊成本，反映2月份同比上漲16.7%，並比2019年2月高出12.3%。當中燃料成本比19年升47.6%、住宿費用比19年僅升7.4%，機票則仍然低於19年14.2%。惟現階段旅遊業界尚看好發展，Booking Holdings行政總裁Glenn Fogel表示，民眾已累積2年的旅遊意慾及消費力，儘管費用或會攀升，但還是會願意花費，惟預期亞洲復甦會比較慢。

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責任編輯：王浩賢