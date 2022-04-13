【失業援助】「臨時失業支援」計劃共收到逾47萬份申請 復活節後將向第二批申請者發放資助

早前，第五波疫情嚴峻，本港最新失業率升至4.5%，為支援失業人士，政府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「臨時失業支援」計劃。政府今日（4月13日）表示，「臨時失業支援」計劃已於昨日（4月12日）晚上十一時五十九分截止申請，合共收到470,628份申請。

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政府發言人表示，首批合共約60,000名成功申請者於昨日或今日收到資助，而政府會於復活節假期後（即四月十九日或二十日）陸續向第二批合共約35 000名成功申請者發放資助。

申請人可登入計劃的專用網站查詢申請狀況。如有需要，政府代理人在審批期間或會要求申請人提交補充資料，以核實其申請資格。

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責任編輯：羅浩濂