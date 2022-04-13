【通貨膨脹】美國3月PPI升11%　創有紀錄以來新高

美國公布3月生產者物價指數（PPI）按年升11.2%，超市場預期10.6%，是自2010年11月有紀錄以來最大升幅。按月增長1.4%，亦高於預期的1.1%，亦刷新紀錄。受俄烏戰爭影響，能源價格是本月最大漲幅，漲5.7%，而食品成本則漲2.4%。

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剔除食品、能源和貿易服務的核心PPI按年升7%，高於前值的8.4%；按月升0.9%，幾乎是市場預期0.5%的兩倍，是自去年1月以來的最大漲幅。PPI被視為是一種前瞻性的通脹指標，生產者物價有進一步傳到消費者手中的商品和服務價格的風險。

美國周二（12日）公布亦3月消費者物價指數 （CPI）數據，按年增 8.5%，高於預期並例自1981年12月以來最大增幅。

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責任編輯：黃苑筠