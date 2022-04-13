【儲局加息】美國CPI按年升8.5%　儲局官員布拉德：溫和加息能抑制通脹是「幻想」

美國3月消費者物價指數（CPI）按年升8.5%，為40年新高。美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局能在不把利息提高到抑制經濟的水平下就可以降低通脹，是一種「幻想」。

布拉德聯儲局最重要的鷹派之一，他一直主張聯儲局需要採取更加進取的手段來消除通脹，並呼籲要加息到能抑制通脹的程度。目前大部分聯儲局需官員認為應將利率提高到「中性」水平，即估計約為 2.4%。但布拉德表示，如果央行想讓通脹更接近聯儲局設定的2%目標，今年就需要盡快超越這一門檻。

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布拉德在接受《金融時報》訪問時稱，目前央行的政策存有一些幻想，讓利率維持在「中性」水平不能對通脹帶來下行壓力，只是不再對通脹施加上行壓力。

俄羅斯入侵烏克蘭導致能源和燃料成本急升，美國周二（12日）公布3月消費者物價指數 （CPI）按年增 8.5%，是自1981年12月以來最大增幅。布拉德認為，最新通脹數據突顯聯儲局落後通脹曲線，需要採取行動的迫切性。

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責任編輯：黃苑筠