  • 25°C
香港時間 : 2022413日 (三) 21:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局加息】美國CPI按年升8.5%　儲局官員布拉德：溫和加息能抑制通脹是「幻想」

環球政經 20:58 2022/04/13

分享：

分享：

美國3月消費者物價指數（CPI）按年升8.5%，為40年新高。美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局能在不把利息提高到抑制經濟的水平下就可以降低通脹，是一種「幻想」。

布拉德聯儲局最重要的鷹派之一，他一直主張聯儲局需要採取更加進取的手段來消除通脹，並呼籲要加息到能抑制通脹的程度。目前大部分聯儲局需官員認為應將利率提高到「中性」水平，即估計約為 2.4%。但布拉德表示，如果央行想讓通脹更接近聯儲局設定的2%目標，今年就需要盡快超越這一門檻。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

布拉德在接受《金融時報》訪問時稱，目前央行的政策存有一些幻想，讓利率維持在「中性」水平不能對通脹帶來下行壓力，只是不再對通脹施加上行壓力。

俄羅斯入侵烏克蘭導致能源和燃料成本急升，美國周二（12日）公布3月消費者物價指數 （CPI）按年增 8.5%，是自1981年12月以來最大增幅。布拉德認為，最新通脹數據突顯聯儲局落後通脹曲線，需要採取行動的迫切性。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹 CPI

上一篇文章

【失業援助】「臨時失業支援」計劃共收到逾47萬份申請 復活節後將向第二批申請者發放資助

下一篇文章

【消委會調查】消委會實測網購快速抗源測試包　發貨嚴重延誤兼拒退款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
【女股神】Elon Musk拒入董事會後 Cathie Wood再減持Twitter股份
【女股神】Elon Musk拒入董事會後 Cathie Wood再減持Twitter股份
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款