【消費券2022】疫情漸緩兼消費券助力　酒店復活節餐飲住宿看俏

▲ 在疫情回穩及消費券助力下，本地酒店的復活節餐飲住宿需求回升。（凱悅酒店圖片）

在疫情回穩及消費券的助力下，雖然社交限制未除，市民都希望在復活節假期可以「食餐好」，有酒店及餐廳反映訂座表現如期。

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香港W酒店回應查詢時表示，酒店復活節假期的午市時段餐廳預訂並未受到疫情太大影響，訂座率已超過7成，顧客對酒店的復活節推廣亦反應熱烈，儘管晚市限聚措施仍未放寬，於消費券所帶動的零售氣氛下，對復活節營業額抱持樂觀態度及信心。

凱悅酒店集團表示，與去年同期相比，銷售表現略受非可控因素影響，但由於疫情回穩及新一輪消費券帶動下，影響有明顯緩和趨勢。目前中午餐飲／下午茶的預訂持續增加。整體市場消費情緒比一、二月時略好，預料復活節周末將會受消費券帶動。住宿需求獲消費券帶動亦見積極增長，市民更留意具額外優惠及高靈活度的住宿產品。周末期間的住宿預定情況穩定，而公眾假期後的預定亦有所增加。有客人特意規劃延長假期，以享較低房價和避開高峰人流。更有家庭客群希望於客房內，跟子女進行節日主題活動。

自助餐餐廳 「自助山」亦表示預訂情況理想，預訂已超過五成，惟 由於上年同期仍有晩市，入座人數當時為四人一枱，預期今年復活節假期銷售表現對比上年同期將會減少。 客人對餐廳於復活節重開表示期待，早於三月中旬已經陸續收到客人查詢復活節自助餐事宜，長期客戶更於第一時間聯絡預訂座位。發言人表示 消費券會有助提升入座率，但對比上年反應沒那麼熱烈。

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記者：王浩賢