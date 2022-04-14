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【ET開市直擊】金股、煤股跑出 資源股點揀至醒？（附time code）

股市 10:55 2022/04/14

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美國債息回落，帶動商品價格齊升，資源股受捧，金股、煤股上日跑出齊破頂。金價造好一度重上1,970美元水平，刺激金股炒上齊破頂，紫金礦業 （02899） 收升逾8%，一度破頂高見13.86元，招金礦業 （01818） 亦升逾11%，一度破頂見9元。兗礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 升5%至7%雙雙破頂。資源股點揀至醒？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你提供選股貼士及分析大市走勢。

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：11 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：43 - 亞太股市早段市況速報
03：23 - 美國或5、6月連續兩次加息半厘    收水較關鍵
05：12 - 兩大關鍵決定俄烏戰爭後美股能否反彈：強勁經濟增長、極度寬鬆政策
05：35 - 美股波動持續     難重演去年升勢
05：48 - 市場已預期通脹高企     最差情況或已過
06：52 - 企業盈利為主導美股後市的關鍵
07：38 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：37 - 內地預告降準     短綫利好港股但料升幅不大
09：44 - 恒指一度反彈至22400點    已完成第一階段情緒上收修復
10：04 - 恒指基本因素普通     數清4大利淡因素
11：14 - 直播帶貨新規落地僅「10小辣」程度     內地政策有鬆綁憧憬？
12：25 - 料內地穩健房地產、撐A股     月內降準成港股利好因素
14：15 - 恒指22800至23000點為大阻力     失守21200點會跌至20000點
15：41 - 恒指短期區間：21000點至22400點
16：14 - 內銀股收息型揀工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288）
18：14 - 內銀股增長型揀招商銀行 （03968） 、交通銀行 （03328） 、郵儲銀行 （01658）
19：26 - 觀眾問股：農業銀行 （01288） 走勢點睇？放水有利嗎？咩位可加注、上望咩位？
20：55 - 資金追捧資源股    兩個原因今年有得炒
25：10 - 油價會有兩波升浪     下半年環球經濟重啟復甦、需求帶動
25：55 - 油價回落90美元可考慮部署
26：15 - 中海油 （00883） 已大致反映利好因素     現價買入值博率不高
27：34 - 睇好油價會急升    揀F三星原油期 （03175）
28：16 - 港股開市前市況速報
28：35 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 、招金 （01818） 、SPDR金ETF （02840） 可追入？
31：13 - 觀眾問股：中煤能源 （01898） 未有貨咩位買入？ 
33：50 - 港股開市前市況速報
34：50 - 消息股：長實 （01113） 、復星醫藥 （02196）
35：25 - ET個股推介：海螺水泥 （00914）
40：11 - 觀眾問股：中海油 （00883） 仍可繼續持有？9.7元買現在上望目標是否要推高？
41：41 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 咩位可以買入？
43：48 - 觀眾問股：中國中鐵 （00390） 前景如何？ 現價買會否太遲？
45：52 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 17元買入點睇？
47：35 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 88元買要收割還是繼續揸？
51：08 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 慘情價150有貨    跌到咁應否溝淡少少？
53：14 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 重上50天綫可以跟進？ 炒疫苗上望多少？
55：30 - 觀眾問股：今公布防疫措施放寬     譚仔 （02217） 、敍福樓 （01978） 可留意？
57：57 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 今年上望幾多？ 500元有貨一手可以點做？
58：58 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 有冇催化劑？ 短綫有上望空間？
1：00：50 - 觀眾問股：港交所 （00388） 短期走勢點睇？
1：02：16 - 港股開市初段市況速報
1：02：37 - 財經日誌提提你

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欄名 : ET開市直擊

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