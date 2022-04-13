【加密貨幣】Nexo伙萬事達卡推加密貨幣支持的支付卡「Nexo Card」　每筆交易可享2%比特幣回贈

加密貨幣貸款機構Nexo表示，已與萬事達卡（美：MA）合作，今推出號稱世上首張「加密貨幣支持」的支付卡「Nexo Card」。

Nexo表示，該卡最初在選定的歐洲國家提供，允許用戶在無需出售其數字資產例如比特幣的情況下進行消費，這些數字資產被用作支持授予信貸的抵押品。相對於大多數傳統的信用卡都是無擔保，且有固定的信用額度，Nexo指，該張支付卡與Nexo提供、由加密貨幣支持的信貸額度相聯繫，可以在全球9200萬家接受萬事達卡的商戶使用，允許投資者消費其加密貨幣資產法定價值的90%，而該卡不要求最低還款額、月費或不活躍費用，而每月最多2萬歐元免外匯費。

不要求最低還款額、月費或不活躍費用

該卡對客戶從開放的信用額度中消費或提取多少錢沒有限制，用家只對實際使用的信用額度支付利息。對於貸款與價值比率保持在20%或以下的合資格客戶，利息為0%。

該卡設有交易回贈功能，Nexo指，每筆Nexo卡交易都配備了即時的加密貨幣回贈，以比特幣或Nexo代幣形式支付，意味着用戶不僅可保留其數字資產的擁有權，而且每次購買都可以獲得高達2%的免費加密貨幣回贈，回贈會自動進入其Nexo帳戶。

萬事達卡的加密貨幣和區塊鏈產品及伙伴關係負責人Raj Dhamodharan表示，萬事達卡認識到數字資產正徹底改變金融格局。

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