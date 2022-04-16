【Android系統對決】Android 12推出半年　使用率大幅落後2017年版本

去年10月初，Google宣布將Android 12從測試版轉為正式版本，首輪更新供三星、 OnePlus、Oppo、Vivo與小米等多個智能手機品牌的用家使用。多平台應用程式商店Uptodown調查發現，Android 12的使用率只佔2.6%，遠低於其他操作系統，而Android 11則以 29.5%的使用率，位居第一。

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使用率對比4個舊版本 大幅落後

據Uptodown的調查顯示，在智能手機的眾多操作系統中，有29.5%的用戶正使用Android 11， 排名第一。緊隨其後的是佔Android 10（25.2%）、Android 9（11.5%），以及2017年推出的Android 8.1（11%）。而推出至今已有半年之久的Android 12，只佔約2.6%， 屈居第五。

根據外媒《GizChina》按以往觀察分析，雖然現時Android 12的使用率偏低，但相比最新版本的操作系統，用戶普遍習慣使用舊版本，如2021年推出Android 11時，有一段長期間其使用率亦遠低於Android 10。

加上，隨著有更多應用程式開發商和其他智能手機製造商開發適用於Android 12的用戶界面，會相對增加用戶對Andriod 12的使用需求。因此，Android 12要成為智能手機中，使用率最高的操作系統亦只是時間問題。

另外，Uptodown調查也揭示了，在眾多使用Android操作系統的智能手機品牌中，三星（Samsung）最為受歡迎，以31.62%領先，其次是小米和華為，分別佔16.31%和11.07%。在瀏覽器方面，Google Chrome則擁有83.6%使用率，成為最常用的瀏覽器，遙遙領先於Samsung Interne（5.15%）、Opera（1.45%）和Firefox（1.28%）等競爭對手。

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責任編輯：殷凱怡

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