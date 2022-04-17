【創新科研】樹熊基因有助防止性病　澳研究員建收集精子設實驗室

▲ 澳洲紐卡素大學（University of Newcastle）科學家建議收集樹熊的精子，並建立生物實驗室，除了可以進行培育計劃（Breeding Programme）外，更可以保護瀕臨絕種的樹熊。（法新社資料圖片）

近年，澳洲森林頻頻出現大火，已殺死數以萬計的樹熊。澳洲紐卡素大學（University of Newcastle）科學家建議收集樹熊的精子，並建立生物實驗室，除了可以進行培育計劃（Breeding Programme）外，更可以保護瀕臨絕種的樹熊。

【緩解痛症】科研公司推家用無創復健設備 避免錯失治療最佳機會

據外媒《BBC》報道，澳洲紐卡素大學科學家Ryan Witt表示，近年於澳洲的大火自然界造成不可逆轉的影響，樹熊更因此瀕臨絕種，加上當地暫欠缺針對動物面對山火的保護措施，所以Ryan Witt建議當局建立收集樹熊精子的生物實驗室。

Ryan Witt指，生物實驗室可以透過樹熊的基因進行培育計劃，除了可使物種能適應未來多變的環境，確保生物多樣性外，更可從健康的樹熊身上抽取基因，加入遺傳變異的樹熊體內，康復後的樹熊即可回到大自然生活。Ryan Witt更指出樹熊的基因有助防止性病，或對人類的健康有重大影響。

據悉，當地共有16間野生動物醫院和動物園與Ryan Witt展開合作，成為收集樹熊精子的地點。

【香港創科】薛永恒計劃為本港實驗室增撥資源 金額由2.2億元倍增至4.4億元

【華為策略】芯片供應受影響 華為研發技術尋出路

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！