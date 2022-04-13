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【本田汽車】本田汽車宣佈開發新三大業務 包括飛行器﹑機械人以及太空科技 預計投資1兆日圓

理財智慧 21:16 2022/04/13

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本田汽車公司執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe水）近日在新聞發布會上表示，本田正在開發三個新大，分別為電動垂直起降飛行器、遠端臨場機器人以及太空科技。並希望公司2025年的全球生產成本能較2018年減少10%。

【最低工資】最低工資委員會下周三起展開諮詢 預計十月底前提交報告【下一頁

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

本田表示未來10年的研發經費為8兆日圓，當中大約1兆日圓將投資以上三大領域，本田汽車業務發展營運部主管（Shinji Aoyama）週二亦在同一場合表示，2020年代後半階段將是電動車(EV)普及化的黎明時期，本田打算擴大提供自主移動車的出租服務。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

本田早前已經宣布計畫與Sony攜手成立EV合資企業，希望藉此結合兩家公司的強項，2025年推出軟體定義、高附加價值EV。

【2022消費券】Expedia推消費券優惠 用Tap & Go 拍住賞萬事達卡預訂酒店住宿 可享額外85折【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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