【虛擬經濟】K11 MUSEA月底舉辦NFT藝術展「METAVISION」 連續8周展示人氣NFT藝術作品

近年元宇宙、NFT（非同質化代幣）及Web3等概念大熱，尖沙咀K11 MUSEA宣布即將於本月底舉行大型NFT藝術展「METAVISION」，活動為期一連8周，展覽將貫穿K11 MUSEA商場由B2至6樓共9層的樓層，NFT藝術作品數目亦多達200件，配合一系列工作坊、導賞團及講座，引領不同背景及年齡層大眾進入正在蓬勃發展的NFT世界。發展的NFT世界。

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「METAVISION」藝術展將於4月29日至6月19日期間舉行，屆時將為參觀者帶來多個最具代表性的人氣NFT藝術作品，包括CryptoPunks、Art Blocks、Mutant Ape Yacht Club（MAYC）、CloneX等，以及分別由本地NFT藝術家Arthus Ng、 Felix Ip及 The French Girl打造的NFT藝術作品。

「METAVISION」部份精選NFT藝術作品

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責任編輯：嚴浩文