▲ 【美股焦點】摩根大通首季少賺42%至82.82億美元 CEO戴蒙稱對美國經濟保持樂觀

銀行股為美股業績期揭開序幕，摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）公布首季業績，期內調整後營收315.9 億美元，按年少5%，但高過預測的314.4億美元；淨利潤82.82億美元，按年少42%，好過預期的82.05億美元；每股收益2.63美元，預期2.7美元。

摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）稱，看到美國經濟面臨風險，戴蒙解，摩通對經濟保持樂觀，至少在短期內消費者及企業資產負債表，以及消費者支出保持在健康水平，但由於高通脹、供應鏈問題和美國戰爭，未來將面臨重大的地緣政治、經濟挑戰及烏克蘭戰爭問題。

摩根大通由於股票和債券承銷活動減少，上季投行費用下降31%，該行烏克蘭戰爭引起的波動性飆升和市場混亂使一些固定收益部門受益。

摩根大通上季信貸調整及其他損失5.24 億美元，原因是資金息差擴大，以及因商品敞口增加，調整俄羅斯相關應收衍生品價值。

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