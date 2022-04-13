  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】耶倫警告：不譴責俄羅斯以尋求利益的國家短視　倘損西方制裁將面臨後果

宏觀解讀 19:25 2022/04/13

分享：

分享：

美國財長耶倫警告各國政府，任何破壞對俄羅斯的制裁，都會招致美國和其盟友憤怒。外電引述耶倫將發表的演講摘錄，耶倫表示，那些通過不譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭來尋求利益的國家，是目光短淺，若它們破壞西方制裁，將面臨後果。

耶倫的摘錄並未有點名批評國家，但指出，任何行動損害因應莫斯科、俄羅斯總統普京侵略烏克蘭而實施的制裁，美國和其盟友都不會無動於衷，而俄烏之間的戰爭重新描繪了世界經濟前景，拜登政府堅決承諾讓俄羅斯就違反國際法的行為負責，而在普京結束戰爭前，拜登政府會與伙伴合作，將俄羅斯進一步推向經濟、金融和戰略孤立。

她又指，一些國家也許見到與俄羅斯保持關係、填補其他國家的留白作為得益的機會，然而這些動機都是短視，而拜登的多邊方法使七大先進經濟體能夠對俄羅斯施加重大代價，並明確表示他們的行動是為了支持基於規則的全球秩序，保護和平與繁榮。

相關文章：

【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運　營運成本太高及憂美國制裁
【烏克蘭戰爭】美國白宮：拜登已簽法案　暫停與俄羅斯正常貿易關係　禁止從俄羅斯進口能源
【烏克蘭戰爭】俄鋁旗下澳州合營公司遭另一股東全面接管　俄鋁轟介入安排屬不必要、預計可恢復參與營運

開啟hket App，閱讀全文
經濟 美國 耶倫 俄羅斯 烏克蘭

上一篇文章

【港股夜期+北水】內地預告降準　夜期抽升百點　北水勁吸29億（不斷更新）

下一篇文章

【入稟追款】高銀金融旗下公司及潘蘇通被入稟追逾8億 涉借貸未還清款項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」　新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）
【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」　新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款