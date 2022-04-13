【烏克蘭戰爭】耶倫警告：不譴責俄羅斯以尋求利益的國家短視　倘損西方制裁將面臨後果

美國財長耶倫警告各國政府，任何破壞對俄羅斯的制裁，都會招致美國和其盟友憤怒。外電引述耶倫將發表的演講摘錄，耶倫表示，那些通過不譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭來尋求利益的國家，是目光短淺，若它們破壞西方制裁，將面臨後果。

耶倫的摘錄並未有點名批評國家，但指出，任何行動損害因應莫斯科、俄羅斯總統普京侵略烏克蘭而實施的制裁，美國和其盟友都不會無動於衷，而俄烏之間的戰爭重新描繪了世界經濟前景，拜登政府堅決承諾讓俄羅斯就違反國際法的行為負責，而在普京結束戰爭前，拜登政府會與伙伴合作，將俄羅斯進一步推向經濟、金融和戰略孤立。

她又指，一些國家也許見到與俄羅斯保持關係、填補其他國家的留白作為得益的機會，然而這些動機都是短視，而拜登的多邊方法使七大先進經濟體能夠對俄羅斯施加重大代價，並明確表示他們的行動是為了支持基於規則的全球秩序，保護和平與繁榮。

相關文章：

【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」 中國應加快人民幣國際化

【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運 營運成本太高及憂美國制裁

【烏克蘭戰爭】美國白宮：拜登已簽法案 暫停與俄羅斯正常貿易關係 禁止從俄羅斯進口能源

【烏克蘭戰爭】俄鋁旗下澳州合營公司遭另一股東全面接管 俄鋁轟介入安排屬不必要、預計可恢復參與營運