【消委會調查】消委會實測網購快速抗源測試包　發貨嚴重延誤兼拒退款

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【最低工資】最低工資委員會下周三起展開諮詢 預計十月底前提交報告
第五波疫情反覆，檢測新冠病毒的快速抗原測試包（RAT）成為防疫、抗疫的重要工具。截至4月11日，消費者委員會共接獲240宗涉及網購測試包的投訴個案，當中不少涉及官網或網店未能按承諾時間發貨卻不退款，客戶服務亦未能適時回應有關查詢而惹起不滿。
消委會高度關注消費者未能及時取得快速抗源測試包的投訴個案，強調測試包是重要的防疫工具，若商戶遲遲未發貨，又不退款，實屬嚴重影響大眾的消費權益和防疫保障。
個案一：經官方網站訂購接近一個月仍未發貨
投訴人2月初於A公司官方網頁訂購10套測試包，認為經官網訂購較為穩妥及有信心保證，連運費繳付了1,200元。但等候近10天仍未收到發貨通知，期間多次經手機應用程式發送查詢卻無人回覆，致電A公司客戶服務熱線，只獲告知會轉交同事跟進。投訴人再等候近兩星期，即付款後近一個月，仍然杳無音信，因不滿A公司沒有提供確實發貨日期又不作退款，遂向消委會求助。事主其後獲A公司回覆會提供相應安排，個案得以解決。
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個案二：網上訂單遲遲未發貨卻以特價促銷同款測試包
投訴人是B公司美容護膚品長期客戶，2月底於其官方網站購買4盒、每盒1支具香港政府認可的快速抗源測試包，支付了140元，訂單列明5至7個工作天發貨。然而至近3月中，事主仍未接獲任何發貨通知，但同日卻發現B公司網站推出新優惠，同款測試包4盒只需100元，比她購買時便宜，更列明是最後2,000盒現貨並可選擇於分店取貨。事主深感不滿，質疑B公司在尚未處理好現有網上訂單的情況下，反而推出新優惠促銷，故致電B公司熱線投訴。B公司職員只回覆事主即將寄貨，但不能確定日期，亦拒絕退款，遂向消委會投訴。
消委會聯絡B公司，獲回覆早前受疫情影響，派遞公司只能提供有限度服務，因而延遲了發貨時間。儘管測試包最終送抵投訴人，但與事主落單日期已相隔超過1個半月。
個案三：網店聲稱新加坡政府指定使用檢測包卻不在官方名單上
投訴人見C網店宣傳一款標榜是「新加坡政府官方指定使用的快速測試包品牌」，於2月中訂購4盒，每盒80元，然而其後搜尋新加坡政府官方網頁，卻找不到該款測試包的資料，於是向C網店瞭解。C網店提供了一份文件，說明該款測試包獲批准於新加坡售賣。事主認為這並不等同是新加坡政府「官方指定使用」的快速測試品牌，而該款測試包亦不在新加坡衞生科學局的名單上，所用字眼有誤導之嫌，雖已收到貨品，但暫未使用，透過消委會要求C網店作進一步解釋。
消委會聯絡C網店，只接獲電郵自動系統回覆，表示其客戶服務暫時只使用社交平台專頁傳送訊息。消委會致電C網店的熱線電話沒有人接聽，留言信箱亦已滿。消委會將個案轉交海關跟進，C網店其後回覆指，供應商會為顧客安排退貨退款。
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物流業於第五波疫情受嚴重影響，有商戶聲稱測試包因貨運延期抵港，又或者是貨物到港後缺乏人手分發及寄貨予顧客，以致逾期未能發貨。由於發貨期是消費者在疫情嚴峻情況下，以高價購買快速抗源測試包的重要考慮因素，如商戶收款後未按承諾日期發貨，又沒有透過客戶服務適時回應查詢，做法對消費者十分不公平。
消委會敦促商戶應就貨源穩定性及承接訂單的能力作謹慎評估，並提醒銷售商有責任就所售貨品詳情及陳述把關，並非純粹負責銷售貨品。無論實體店舖、網上商店，或官網，商戶就產品資料及銷售時所作的貨品陳述，都必須清晰及正確無誤，否則有機會觸犯《商品說明條例》。
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撰文 : 陳楚琨