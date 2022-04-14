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保守黨友為約翰遜派對門辯護 提議首相府開酒吧

環球社會熱點 08:05 2022/04/14

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英國首相府在封城期間多次舉行派對，首相約翰遜夫婦與財相辛偉誠等人因違反防疫限制遭罰款。有保守黨議員為約翰遜的派對門事件辯護，指不少老師醫生放工後都會飲酒放鬆身心，更提議在唐寧街首相府開設酒吧。

英揆與財相因派對門被罰款 約翰遜拒辭職 【下一頁】

保守黨議員Michael Fabricant周二（12日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，繼續力撐約翰遜（Boris Johnson）。Fabricant指由於防疫規則不明確，所以約翰遜當時明顯認為他沒有違反規則，才會發生派對門事件。

Fabricant將約翰遜的行為與不少醫護和老師的日常行為相提並論：

我覺得好似好多老師同護士，佢哋做完一日嘢都會安靜飲返杯，同佢（約翰遜）做嘅差唔多。

（I think at the time just like many teachers and nurses who after a very, very long shift would tend to go back to the staff room and have a quiet drink which is more or less what he has done.）

他認為人們是否將這個行為界定為派對是另一回事，但指很多非公務員的人都會這樣做，但沒有人會抱怨他們的做法。

【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助 【下一頁】

外界更批評首相府幕僚用行李喼運酒入首相府舉行派對的做法。但Fabricant就力撐到底，認為這是他們能夠真正將酒帶入首相府的唯一方法，更形容這種做法欠缺尊嚴。

Fabricant提到早在約翰遜入主唐寧街之前，對上幾屆政府都有將酒帶入首相府的做法。

他更語出驚人地提議：

我認為佢哋應該好似西敏宮一樣，喺首相府開一間酒吧。

（In my view, they should just have a bar in Downing Street, just as there is in the Palace of Westminster.）

西敏宮為國會所在地，議員不得在會議廳內飲食，不過西敏宮內有多間餐廳及酒吧。

不過Fabricant表示，他能夠理解遵守防疫限制而無法與親友見面的民眾心情，認同約翰遜需要認真思考並道歉。

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責任編輯：鄭錦玲

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