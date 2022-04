保守黨友為約翰遜派對門辯護 提議首相府開酒吧

英國首相府在封城期間多次舉行派對,首相約翰遜夫婦與財相辛偉誠等人因違反防疫限制遭罰款。有保守黨議員為約翰遜的派對門事件辯護,指不少老師醫生放工後都會飲酒放鬆身心,更提議在唐寧街首相府開設酒吧。

保守黨議員Michael Fabricant周二(12日)接受英國廣播公司(BBC)訪問時,繼續力撐約翰遜(Boris Johnson)。Fabricant指由於防疫規則不明確,所以約翰遜當時明顯認為他沒有違反規則,才會發生派對門事件。

Fabricant將約翰遜的行為與不少醫護和老師的日常行為相提並論:

我覺得好似好多老師同護士,佢哋做完一日嘢都會安靜飲返杯,同佢(約翰遜)做嘅差唔多。

(I think at the time just like many teachers and nurses who after a very, very long shift would tend to go back to the staff room and have a quiet drink which is more or less what he has done.)