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【入稟追款】高銀金融旗下公司及潘蘇通被入稟追逾8億 涉借貸未還清款項

Hot Talk 19:10 2022/04/13

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高銀金融 （00530） 旗下公司金鋑有限公司於2020年5月借貸5億元，並由主席潘蘇通作為擔保人，公司期間作出部份還款，仍拖欠餘款及利息，公司及擔保人日前遭入稟高院追討本金連利息共逾8億元。

原告Outstanding Management Consultant Limited，答辯人金鋑有限公司及潘蘇通。

原告指答辯人仍拖欠本金連利息共逾8.1億元

入稟狀指，金鋑於2020年5月向原告借貸5億，3個月後到期還款，並由潘作為擔保人。雙方其後簽訂補充文件，將到期日延至同年11月10日或之前，連同利息分兩期還款。惟答辯人最終未能還款，雙方再簽訂第2份補充文件，將到期日延至2021年1月9日或之前還款。

入稟狀指，潘於2020年12月曾向原告交出3張總值逾6.4億元支票，原告於2021年1月中到銀行不能兌現支票。同年2月中至2022年1月，答辯人公司透過代理分多次向原告支付共1億元。原告指答辯人仍拖欠本金連利息共逾8.1億元，遂入稟要求答辯人歸還有關款項。

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記者：林育慧

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潘蘇通 高銀金融（00530） 傳統經濟股 港股 民事訴訟

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