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【長實賣產】長實完成332億出售飛機租賃業務、賺13億　內部回報率近雙位數

股市 18:47 2022/04/13

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【長實賣產】長實完成332億出售飛機租賃業務　內部回報率近雙位數

長實 （01113） 去年底宣布，夥李嘉誠基金會出售飛機租賃業務，交易總代價332億元。長實最新公布，已完成出售飛機租賃業務，並引述長實主席李澤鉅指，未計項目歷年現金流，單計出售飛機租賃業務，長實已賺13億元。

以長實2014年投資飛機租賃業務，投資7年多期間，即使近兩三年遇上疫情航空界低迷，總計內部回報率也近雙位數字。

長實去年宣布，透過旗下兩家附屬公司出售飛機租賃業務，當中Accipiter Finance 由長實全資持有，而Vermillion Aviation 就由長實持9成、李嘉誠（環球）基金會持有。交易涉資332億元，涉及140架飛機。

長實指，交易是疫情中退出飛機租賃業務並加強戰略重點時機，釋放飛機組合價值，帶來理想收益並重新調配其他投資。長實飛機租賃部門在2021年錄25.34億元收入，溢利貢獻8.87億元。

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