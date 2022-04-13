【大行看法】富達料歐洲陷溫和衰退　各國央行下半年立場將轉向溫和

▲ 富達料歐洲陷入溫和衰退，各國央行下半年立場亦將轉向溫和。

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery預期，戰爭及相關制裁對於貿易和金融造成的衝擊，短期內將增添全球通脹壓力，經濟增長與整體信心或因此受創。該行認為，歐洲是受此影響最大的地區，極可能陷入溫和衰退，美國目前相對未受波及，惟仍會受累戰爭帶來的通脹影響。

展望第二季，McCaffery直言，能源價格回落與供應鏈中斷緩和的期望已破滅，目前形勢將持續壓抑增長，並為高通脹帶來上行壓力。不過，市場尚未反映所有可能發生的結果，包括一些極端風險。富達又預計，聯儲局將於近期密集加息，歐洲央行則續持鷹派立場。不過，他料戰爭帶來的經濟增長衝擊，加上各國仍須維持負實質利率，最終將使央行在下半年轉向溫和立場。

對包括中國在內新興股市看法更樂觀

McCaffery又指，中國有潛力成為分散投資風險的市場，因其地理位置與經濟受俄烏衝突影響較小，中國政府也有能力採取更寬鬆的貨幣與財政政策，他又指中國市場目前估值更具吸引力。然而，中國的政策目標側重於去槓桿化、改革房地產業及保持可持續增長，故富達料中國不會再推出大規模財政刺激政策。

該行建議投資者應為成熟市場陷入滯脹作準備，並將歐洲經濟衰退設為基本情境。富達亦已減持信用及股票，以應對近期全球經濟增長的不確定性，考量到歐洲經濟衰退風險，該行對歐洲股市和歐元尤其抱持審慎態度；另一方面為分散配置並掌握商品出口國的優勢，富達對於包括中國在內的新興股市、日本以外亞太股市，看法更為樂觀。 富達稱儘管中國波動性持續且尾部風險增加，但部分資產估值具吸引力。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢 哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

相關文章：

【大行看法】瑞士百達資產：3原因下調美股至「負面」評級

【大行看法】宏利投資管理：內地清零政策的經濟成本上漲 預期A股的表現領先H股

【大行看法】中銀香港：今年投資波幅大且回報相對低 籲均衡配置資產與地區以對沖風險