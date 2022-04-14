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Johnny Depp與前妻誹謗案美國開庭 姐姐作證兩人經常嘈交

環球社會熱點 09:05 2022/04/14

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荷李活明星尊尼狄普與前妻安芭赫德的誹謗案在美國正式開庭，兩人再度對薄公堂。審訊預料長達7周，尊尼狄普姐姐出庭作證指兩人經常爭執，安芭赫德經常嘲笑弟弟，質疑Dior為何願意和他合作。尊尼狄普姐姐指，弟弟是一個溫柔的人，和安芭赫德交往後情緒低落。

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尊尼狄普（Johnny Depp）和安芭赫德（Amber Heard）開庭首日就已針鋒相對，尊尼狄普律師團隊指控安芭赫德為騙子，對自身公眾形象十分癡迷。當尊尼狄普要求離婚避免受到羞辱時，她為自己編造一個受害者角色。

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而安芭赫德律師則警告，案件將會暴露尊尼狄普真實為人。她代表律師指，尊尼狄普對她進行了情感、言語及肢體上的騷擾。她指控尊尼狄普想纏著她，並破壞她的事業。

尊尼狄普姐姐Christi Dembrowski周二（12日）出庭作證，透露兩人童年並不快樂，母親曾家暴父親，但父親從不反抗。Dembrowski指弟弟為人溫柔，是子女慈愛的父親，但和安芭赫德交往後看落變得更加悲傷。

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Dembrowski憶述指，安芭赫德經常侮辱弟弟。舉例指如Dior邀請尊尼狄普拍攝廣告宣傳時，她卻質疑為何Dior會想和弟弟合作，並指他缺乏風格，甚至稱呼他為「肥老人」（old fat man）。Dembrowski坦承，對弟弟決定和安芭赫德結婚的消息感到震驚，憂慮弟弟步上父母婚姻後塵。

安芭赫德在2018年發表文章，不點名稱自己受到家暴。尊尼狄普否認相關指控，並指文章破壞其職業生涯，控告前妻誹謗並要求賠償5,000萬美元（約3.9億港元）。安芭赫德其後反告，提出1億美元（約7.8億美元）賠償要求。

案件已在美國弗吉尼亞州（Virginia）法院開庭，預料審訊將長達7周。周一（11日）開庭首日兩人皆有現身，大批粉絲在庭外聚集。據報將有約120名證人出庭作證，Dembrowski是首名作證人士。安芭赫德周日（10日）在社交平台Instagram上表示，仍然愛著尊尼狄普。

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責任編輯：李俊儀

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