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【AAPL】花旗預計蘋果將宣布最多900億美元回購計劃　近期股價回調為買入機會

股市 18:42 2022/04/13

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【AAPL】花旗預計蘋果將宣布最多900億美元回購計劃　近期股價回調為買入機會

近年蘋果（Apple）（美：AAPL）大舉回購股票，明顯助長升勢，花旗分析師Jim Suva發表報告預計，蘋果再擴大回購規模至最多900億美元，同時將股息提高最多1成。

目前全球投資者靜待蘋果於4月28日盤後公布第二財季表現。花旗認為，蘋果可能會宣布800億至900億美元的回購計劃，同時將股息提高5%至10%。

蘋果手上現金超過2000億美元 現價未反映潛在新產品

Google 母企Alphabet（美：GOOGL）及微軟（Microsoft）（美：MSFT）等科網巨企一直在設法運用手上多餘現金。蘋果的回購授權總額已經為2,745億美元，但12月當季就回購204億美元，蘋果手上仍有超過2,000億美元的現金，且鑒於回購授權總額不能超過3,150億美元，預計蘋果尚有加碼空間。

花旗指出，蘋果當前的市值並未反映出可能推出的新產品類別，例如增強現實或虛擬現實（AR或VR）設備和蘋果汽車。蘋果股價今年表現優於同行，年初至今下跌約6.7%，而納指則跌14%。儘管消息指，蘋果遇到生產困難，但Suva表示，近期回調可以視作買入機會。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 谷歌（美：GOOGL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 花旗銀行 股票 Apple 回購 Google Microsoft

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