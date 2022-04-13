本地家庭客鍾情黃大仙 月花近10萬承租區內私樓

黃大仙現崇山屬區內知外二手屋苑，最近該屋苑錄大額租務成交。美聯物業黃家樂表示，現崇山一個頂層連天台複式戶新近獲承租，每月租金9.4萬元，呎租37.1元。

成交單位為現崇山1座頂層複式戶，實用面積2,533平方呎，連560呎平台，及575呎天台，屬4房雙套連工人套間隔，由於盤源罕有，加上區內交通方便，單位放盤約1星期即獲承租，每月租金9.4萬元，較原叫價10萬元，調減6,000元，減幅6%，現折合實用呎租37.1元。

據了解，業主於2018年4月斥資6,800萬元購入，按現水平租金計，回報率約1.66厘。

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