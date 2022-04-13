【瀏覽器大戰】DuckDuckGo推macOS測試版　設多項私隱功能直擊Safari、Chrome

▲ DuckDuckGo昨（12日）宣布推出全新macOS瀏覽器Beta（公開測試）版，指新的macOS瀏覽器將以簡單的設置保護用戶的個人私隱。 （官網圖片）

網路搜尋引擎DuckDuckGo一直以保護用戶私隱為服務宗旨，去年曾透露正開發Windows和Mac版的瀏覽器程式。DuckDuckGo昨（12日）宣布推出全新macOS瀏覽器Beta（公開測試）版，指新的macOS瀏覽器將以簡單的設置保護用戶的個人私隱。

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由於DuckDuckGo在iPhone上推出的瀏覽器得到良好的回響，因此決定推出macOS測試版。據悉，Mac上的DuckDuckGo瀏覽器包含多項私隱功能，如追蹤攔截器、電子郵件保護等功能，DuckDuckGo強調這些功能也是內置的，用戶不需進行額外設定。

另外，DuckDuckGo表示曾對macOS瀏覽器Beta版進行測試，指macOS瀏覽器Beta版所使用的數據比Chrome少60%，在某些圖形性能測試中亦比Chrome更快。

目前，DuckDuckGo的macOS瀏覽器仍處於測試階段，有興趣的用戶可到其官網申請加入候補名單試用Beta版。

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責任編輯：文睿

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