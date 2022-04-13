【新冠疫苗】南韓將開打第4針 限60歲以上

面對未來可能出現更具威脅力的新冠肺炎變種病毒及預防潛在疫情爆發，不少國家開始為部分族群接種第4針疫苗。南韓宣布，周四（14日）起為60歲人士接種第4針，並高度建議80歲以上人士積極接種，預防重症及死亡風險。

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南韓新冠預防接種推進團周三（13日）表示，由於第3針疫苗保護效力隨時間減弱，當地確診長者人數增加，加上Omicron變種持續肆虐及可能有更具傳染力的變種病毒，因此決定為60歲以上人士接種第4針疫苗。

接種第3針超過120日以上人士可直接前往相關場所接種第4針，可接種疫苗包括使用mRNA技術研發的輝瑞及Moderna疫苗，民眾亦可選擇打Novavax疫苗。

有關部門估計，月底前打第4針的接種對象將多達1,066萬人，5和6月分別達113萬及44萬人。根據Our World in Data數據，南韓完成兩劑接種為88％，每100人中便有64人已打第3針。

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責任編輯：吳漢培