▲ 【國際油價】IEA下調全球石油需求預測 受累內地疫情壓遏石油需求

中國因應疫情重燃重新實施嚴格的封鎖措施遏制石油需求，國際能源署（IEA）下調今年全球石油日需求預測2.6萬桶，又預計中國4月每日石油消耗量減少92.5萬桶。

IEA 預計，2022年全球平均石油日需求量為9940萬桶，按年增長190萬桶。

布蘭特期油現報105.21美元，升0.55%；紐約期油報101.03，升0.43%。

IEA料石油市場全年處於平衡狀態 前景陷入不確定性

隨著石油需求前景疲軟和 IEA 成員國大量釋放緊急石油儲備，IEA認為，全球石油市場今年大部分時間都處於平衡狀態。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，原油價格已經回吐大部分漲幅。

IEA月度報告指出，現時石油價格已恢復到接近入侵前的水平，但仍處於令人不安的高位，對全球經濟前景構成嚴重威脅，形容儘管市場現在看起來很平衡，但前景陷入不確定性。

IEA：制裁俄羅斯影響會在5月起全面反映

IEA預計，制裁俄羅斯及買家規避俄羅斯石油影響將由5月起全面反映，預計俄羅斯4月石油日供應量下滑150萬桶；5月起下滑約300萬桶。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

相關文章：

【烏克蘭戰爭】OPEC下調全球石油日需求增長預測 因俄烏局勢、中國疫情重燃等

【國際油價】日韓紛響應美國呼籲釋放石油儲備 油價續偏軟受制100美元