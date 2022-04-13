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【舊書義賣】太古地產推10元網上書店慈善義賣 實體義賣延至6月25日至7月3日舉行

理財智慧 18:15 2022/04/13

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太古地產舉辦一年一度書籍慈善義賣活動「書出愛心．十元義賣」，活動首次推出網上書店慈善義賣，其舉辦時間5月16日至6月16日，而原訂４月中舉行的實體義賣活動，則改於6月25日至7月3日一連九天於中午12時至晚上8時在鰂魚涌太古坊ArtisTree及栢克大廈舉行。網上書店慈善義賣以兒童和青少年書籍為主，每本書一律以港幣十元發售，詳情將於稍後公布。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

「書出愛心．十元義賣」已踏入第十屆，為慶祝此重要里程碑，今次特別推出「買十送一」以回饋支持者。同時邀請10位插畫家，創作勵志的插圖在Facebook和Instagram發表，和大家一起洗滌心靈。

義賣活動除鼓勵行善、閱讀、書籍再循環、關注文化和正能量外，還宣揚關愛精神，今年特設慈善捐贈，市民可透過網上書店購買「書出愛心慈善書券」，主辦機構把善長的點點心意轉贈予低收入家庭學童。

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責任編輯：羅浩濂

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