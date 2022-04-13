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【十元義賣】太古地產5.16推出10元網上書店慈善義賣　實體義賣於6月25日至7月3日舉行

Hot Talk 17:54 2022/04/13

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【十元義賣】太古地產推出10元網上書店慈善義賣　實體義賣於6月25日至7月3日舉行

太古地產 （01972） 年度書籍慈善義賣活動「書出愛心.十元義賣」，將於5月16日至6月16日首次推出網上書店慈善義賣，而原訂4月中舉行的實體義賣活動，因疫情關係延期6月25日至7月3日舉行。網上書店慈善義賣以兒童和青少年書籍為主，每本書一律以10元發售，詳情將於稍後公布。

至於「書出愛心．十元義賣」的實體義賣活動，則於6月25日至 7月3日，一連9天於中午12時至晚上8時在鰂魚涌太古坊ArtisTree及 （鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓）栢克大廈4樓舉行。

推出「買十送一」優惠

「書出愛心．十元義賣」自2009年開始至今已踏入第十屆，為慶祝此重要里程碑，今次特別推出「買十送一」以回饋支持者。同時邀請10位插畫家，創作勵志的插圖在Facebook和Instagram發表。

活動在今年1月期間展開大型書本回收行動，於全港設立44個收書地點，合共收集得30萬本書籍。

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