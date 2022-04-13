【ESG】AXA與世界自然基金會香港分會合作　合資格客戶可兌換「地球一小時2022」網上音樂會通行證

▲ AXA與世界自然基金會香港分會合作，合資格客戶可兌換「地球一小時2022」網上音樂會通行證。

AXA安盛宣佈，與世界自然基金會香港分會（WWF）聯手，將「地球一小時」這個全球最大型環保行動發揮更大效應，牽動社會各界作出承諾，一起守護生態環境，並宣佈合資格客戶可兌換「地球一小時2022」網上音樂會通行證乙張。

「地球一小時2022」網上音樂會將於5月14日（星期六）晚上8點半舉行，演出嘉賓有活動大使林家謙、MIRROR成員江𤒹生AK、陳健安、黃妍、ToNick、商業電台葉宇澄、阿正及Elsie。

AXA合資格客戶於4月11日上午10時至下午11時59分，透過Emma by AXA手機應用程式登記領取免費兌換碼，可在通行證換領平台MiFaShow，成功登記的客戶將於4月22日或之前收到有關兌換詳情之確認電郵。兌換碼數量有限，先到先得，額滿即止。

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