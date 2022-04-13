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【最低工資】最低工資委員會下周三起展開諮詢 預計十月底前提交報告

理財智慧 19:21 2022/04/13

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勞工處宣佈，最低工資委員會將於本月20日起，就法定最低工資水平檢討展開為期6星期的公眾諮詢，並最遲於今年10月底，就法定最低工資水平向行政長官會同行政會議提交建議報告。

【環保活動】香港迪士尼樂園響應地球日 推網上綠「識」園藝導賞【下一頁

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

行政長官已根據《最低工資條例》（第608章），要求委員會於本年十月三十一日或之前提交法定最低工資水平的建議報告。按照《最低工資條例》，委員會在執行其職能時，須在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間，取得適當平衡，並要顧及維持香港經濟發展及競爭力的需要。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

委員將會按以數據為依歸的原則，檢討法定最低工資水平。最低工資委員除予參考和分析相關的統計數據及資料外，亦會邀請社會各界就法定最低工資水平的檢討提供意見。

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記者：鄭日棱

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經濟 最低工資委員會 勞工處 最低工資

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