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【FedEx】FedEx與Elroy Air合作測試無人貨機　計劃2023年在美國試飛

商業 19:00 2022/04/13

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FedEx Express宣布與加州飛機製造商Elroy Air 合作，建立首個點到點自主垂直起降（VTOL）航空貨運系統，並計劃2023年在美國試飛。（FedEx提供圖片）

FedEx Express（FedEx）宣布與加州飛機製造商Elroy Air 合作，建立首個點到點自主垂直起降（VTOL）航空貨運系統，並計劃2023年在美國試飛。

【藥物配送】默克藥廠在港推出藥物配送服務　由診所直送病人家中

FedEx將於中間哩（middle-mile）業務使用Elroy Air的自主航空貨運系統Chaparral，穿梭各個貨件分揀中心運送貨物。

FedEx代表相信，隨著電子商貿的貨運需求急劇上升，各行業對可靠、高效運輸和物流解決方案的需求亦增加，自動化技術將提高其60萬名團隊成員的安全、效率和生產力。

1月宣布推出Chaparral　續航能力達300英里

Elroy Air於2022年1月宣布推出Chaparral自動駕駛垂直起落貨機，貨機採用eVTOL航空貨運系統，能進行遠距離飛行，毋須機場或專門的充電站等額外設施，可自動裝載300至500磅的貨物，續航能力達300英里。

FedEx及Elroy Air自2020年1月起開始合作，未來雙方將繼續聯手並於2023年進行試飛。

【Z世代】Z世代注重經濟更重視環境與平等　認同性別平等挑戰大

【通貨膨脹】亞洲多國物價飆升　餐廳營運成本將轉嫁消費者？

責任編輯：李智美

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