航空業促歐盟勿制裁俄鈦 屬生產飛機重要材料

歐盟據報有意將俄羅斯的鈦金屬列入制裁名單。但飛機生產商空中巴士（Airbus）表明反對，指鈦是製造飛機重要材料，制裁鈦對俄羅斯經濟打擊有限，卻變相制裁歐洲航空製造業。

【烏克蘭戰爭】德總統曾親俄 爆烏不歡迎其訪基輔 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）多次呼籲歐美擴大對俄羅斯的經濟制裁。歐盟周一（11日）表示可能會對俄實施更多制裁措施，而英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周六（9日）也表示，烏克蘭盟國將繼續加強對俄施壓。

俄羅斯是鈦的最大生產國，不過歐盟至今僅對俄羅斯鋼鐵和煤炭實施禁令，俄羅斯的鈦仍未列入制裁範圍。

空中巴士行政總裁Guillaume Faury周二（12日）在公司年度股東大會上表示，歐盟如將制裁俄羅斯措施擴大至用於生產飛機及噴射引擎的鈦，將會是不適當做法。

空中巴士指由於鈦僅佔俄羅斯出口收入的一小部分，歐盟制裁鈦幾乎無法對俄經濟造成損害，反而會嚴重損害整個歐洲的航空及航天業。

【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為 【下一頁】

據悉，空中巴士對鈦的需求量有一半均依賴俄羅斯。該公司上月表示會直接從俄羅斯以及其他國家採購鈦，並會經供應商間接收購俄羅斯鈦。

Faury指長遠而言，空中巴士正加快尋找俄羅斯以外供應，而短期和中期需求都可得到滿足。

除了空中巴士外，俄羅斯國營集團Rostec有持股的企業VSMPO-AVISMA供應的鈦，佔另一飛機生產商波音（Boeing）約三分一的需求量。但波音上月表示已暫停採購俄羅斯鈦。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲