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【室內設計】一家四口花36萬大翻新 592呎蝸居造中島廚房 家居開揚空間感倍增

理財智慧 17:46 2022/04/13

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蝸居尤其重視收納的設計，今次介紹一所看似簡單，但暗藏許多儲物空間的家居。該單位是有32年樓齡的私人屋苑，位於將軍澳區的富寧花園，實用面積為約592平方呎，間隔為三房兩廳加開放式廚房，由一個80後夫婦四人家庭和其愛犬自住。由於是舊樓單位，比較殘舊，需要重新全屋裝修，裝修施工期約3個月，花費約36.5萬元裝修，全屋色調運用大地色及白色為主，再以木色家具點綴。

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屋主從事建築物料行業，於去年新年後開始裝修，因為單位比較殘舊，所以決定全屋裝修。這次裝修沒有尋找身邊同行，反而運用資源探索平台Pinterest 尋找設計的靈感，然後在網上尋找裝修公司報價。

甫入家居，位於客廳正中央的中島台成為全屋焦點。由於業主喜歡入廚製作甜品，故此將原本的廚房位置拆牆，令廚房空間更大，再增加2米的中島台，並運用中島台分為廚房工作區和用餐區，讓業主製作食物及用餐時有更多空間。中島廚房在區域劃分上也能起分隔空間的作用，開放式廚房與客廳空間相連，成為廚房與客廳之間的分界。此開放式廚房的改動將整個客廳的光猛度大增，同時方便儲物，同時增添更多空間感，家中柴犬又可以有更多地方活動。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

設計師表示，廚房是全屋裝修最花心思的地方，不但拆了牆改造成開放式廚房，設計師更特別將廚房整排廚櫃增長至4米，可用作擺放氣炸鍋及風乾機等電器，新設置的趟櫃將原有的焗爐完美收藏，亦方便可將其拉出清潔，同時又有助電器散熱。

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同樣在客廳，設計師在門口安裝了C字櫃。C字櫃，顧名思義，即是以C字形狀設計的儲物櫃，由地面直立至天花板，盡用全部的樓底空間來儲物收納。分成上下兩個部份，上層用作擺放用品，下層則為鞋櫃，中間保留開口位置作枱面，供屋主擺放日用品之用，設計師花心思將近門口的櫃造矮，並連著坐椅，方便戶主出門時可以坐在最近門口的位置穿鞋。旁邊亦預留空間擺放一部鋼琴。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

房間的基本間隔沒有改動。主人房和兒子的房間安裝了全房的地台櫃及油壓床，大大增加了房間的儲物空間。地台床用上淺色的木紋，令房間的空間變得寬闊。主人房和兒子房皆安裝了雜物櫃連新台櫃，玻璃雜物櫃用上了黑色邊框，呼應了客廳玻璃展示櫃的設計。而女兒的房間則扛造了衣櫃連書台，並一貫床身的顏色，以同樣的木材定制。

浴室方面，浴屏安裝了強化玻璃，以黑色邊框點綴，可以隱藏路軌及鋼轆，浴屏玻璃採用長虹花紋，方便清潔。洗手盤採用了「枱上盆」，直接將面盆放在櫃枱面上，雖然更為美觀，不過需要勤於清潔抹水。由於使用了枱上盆，因此櫃要造矮一些，而水龍頭則要使用高身款式，才方便使用。洗手盤上方採用了圓形掛鏡，襯托圓形面盆，櫃枱面則用上高貴典雅的雲石。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

設計師表示，在裝修的過程中發生了驚險的事件，拆牆時師傅將藏入牆既寬頻線、天線及電話線扯走，其後一同穿入寬頻線喉，結果額外需要多一星期寬頻線電話線重拉，天線重駁，師傅有提供意見及解決方法，最後能夠順利完工手工，戶主亦表示全屋整體而言隔格及風格都比預期滿意。

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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