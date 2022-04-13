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【周大福1929】周大福上季港澳零售值跌21%　內地零售值增惟同店銷售跌11%

股市 17:28 2022/04/13

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【周大福1929】周大福上季港澳零售值跌21%　內地零售值增惟同店銷售跌11%

周大福 （01929） 公布1月至3月財政年度第四季經營數據，周大福上季零售值按年增長8.5%，主要受惠於內地零售值增11.5%，但港澳和其他市場因累疫情而跌20.6%。以同店銷售計，周大福內地同店銷售減11.3%，港澳及其他市場就跌21.9%。

隨零售值內地增、港澳跌，周大福季內93.1%零售值來自中國內地，只有6.9%來自港澳及其他市場，為近年最懸殊水平。

內地3月疫情升溫　周大福同店銷售轉跌

周大福指出，內地、香港、澳門季內都受疫情反彈和前一年度基數較高影響，內地3月疫情更令首兩個月同店增長化為烏有，全季按年轉錄下跌11.3%，為近7個季度首錄下跌。

不過，周大福加盟商推進零售擴張，令加盟零售點零售值增29.8%，令全季內地零售值不跌後反增。

香港疫情2月末起步入高峰，周大福季內的香港同店銷售下跌39.0%，而澳門受惠於旅客消費復甦、本地消費回穩，季內同店銷售增長27.9%。

季內，周大福內地淨增加255個零售點，內地73.5%零售點都以加盟模式經營。周大福在香港關閉一個零售點，但在海外有兩個零售點新開。至3月底，周大福有5902個零售點。

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港股 周大福 同店銷售 周大福（01929）

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