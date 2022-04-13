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【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運　營運成本太高及憂美國制裁

股市 17:26 2022/04/13

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【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運　營運成本太高及憂美國制裁

中海油 （00883） 回A進行得如火如荼，路透引述業內消息人士稱，中海油正準備退出在英國、加拿大和美國的營運，因北京方面擔心這些資產可能會受到西方制裁。中海油未有回應。中海油周三股價隨油價上揚，收報11.46元，升3.6%。

收購尼克森資產後 不足十年退出

中海油管理層早前指，集團不時會審視旗下資產組合，但若中海油撤出上述3個國家，意味中海油斥資150億美元收購加拿大尼克森（Nexen）資產後，不足十年便退出。

滙證：中海油回A後派特別息＋油價彈利好利潤【下一頁】

現時中海油於英國北海及墨西哥灣均擁有大型油田，亦於加拿大阿爾伯塔省擁有大型油砂項目，每日生產約22萬桶油當量。路透早前指，中海油已聘請美銀，準備出售北海資產，包括當地最大的油田資產。

報道稱，中海油在退出西方國家的同時，正在拉丁美洲及非洲物色新併購目標，並計劃優先發展位於巴西、圭亞那及烏干達的大型新油氣項目。

中海油A股網上初步有效申購倍數約415倍【下一頁】

另一業界人士表示，中海油尋求出售在英國、加拿大及美國難以管理及利潤不高的資產，而包括董事長汪東進在內的高層，亦對尼克森資產感不滿，認為與發展中國家資產相對，尼克森的資產營運成本太高。

墨西哥灣的深水項目在技術上存在挑戰

中海油營運美國資產時亦面對障礙，包括需要向美國政府取得中國高層進入美國的安全許可。現時中海油在美國Eagle Ford及Rockies頁岩氣擁有資產，並在墨西哥灣兩塊大型離岸油田擁有股權。

報道又引述業界人士指，墨西哥灣的深水項目在技術上存在挑戰，中海油確實需要與合作夥伴一齊開發及學習，但中海油高層一直不被允許到達美國辦事處，成為中海油近年的痛點，而特朗普政府將中海油列入「黑名單」，更令情況變得更糟。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

相關文章：【盈喜｜油股】中海油料首季多賺62%至89%　營業收入至少升3成

相關文章：【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）

港股 中國海洋石油（00883） 制裁 收購 墨西哥灣 北海 烏干達 拉丁美洲 圭亞那 墨西哥

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